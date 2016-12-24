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التلفزة التونسية ترفع قضية عدلية ضد المعتدين على الفريق التلفزي في باجة

Samedi 24 Decembre 2016
بــاب نــات - تعرض مساء اليوم السبت 24ديسمبر فريق التلفزة الوطنية التونسية المكلف بتغطية مباراة الأولمبي الباجي وضيفه نجم المتلوي في نهاية المقابلة الى اعتداء بالعنف الشديد من قبل عدد من جماهير الأولمبي الباجي ،نتجت عنه إصابة بليغة على مستوى الرأس للصحفي أنيس بن موسى ،تم نقله على جناح السرعة للمستشفى الجهوي بباجة . كما تم تهشيم كاميرا بسام الغرايري .

وفي بيان صحفي نددت نددت التلفزة التونسية بهذا السلوك الخطير وبتكرر الإعتداءات على فرقها التلفزية ،أثناء تغطيتها لنشاط الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم .
كما دعت الجامعة التونسية لكرة القدم ولسلط الإشراف على ضرورة توفير الحماية الأمنية والظروف الملائمة لعمل فرقها التلفزية ولحمايتهم من الإعتداءات مهما كان نوعها .
هذا وقد أذن الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية الياس الغربي برفع قضية عدلية ضد المعتدين على الفريق التلفزي



Publié le:2016-12-24 19:43:21

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