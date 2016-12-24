التلفزة التونسية ترفع قضية عدلية ضد المعتدين على الفريق التلفزي في باجة

وفي بيان صحفي نددت نددت التلفزة التونسية بهذا السلوك الخطير وبتكرر الإعتداءات على فرقها التلفزية ،أثناء تغطيتها لنشاط الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم .
كما دعت الجامعة التونسية لكرة القدم ولسلط الإشراف على ضرورة توفير الحماية الأمنية والظروف الملائمة لعمل فرقها التلفزية ولحمايتهم من الإعتداءات مهما كان نوعها .
هذا وقد أذن الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية الياس الغربي برفع قضية عدلية ضد المعتدين على الفريق التلفزي
Publié le:2016-12-24 19:43:21
Par:Hassine Hamza (Tunisia )
Sur:هلوسهم الزواري...