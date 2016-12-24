بطولة الرابطة الاولى/الجولة 12/النتائج

Samedi 24 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-24 16:38:41

- في ما يلي النتائج في اعقاب الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت يومي الجمعة والسبت :في سيدي بوزيد اولمبيك سيدي بوزيد - شبيبة القيروان 1-صفرفي جربة حومة السوق الترجي الجرجيسي - اتحاد بنقردان صفر-صفرفي بنزرت النادي البنزرتي - النجم الساحلي 1-صفرفي صفاقس النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين 2-صفرفي المرسى مستقبل المرسى - نادي حمام الانف 2-صفرفي باجة الاولمبي الباجي - نجم المتلوي 2-2في المنزه الترجي الرياضي - مستقبل قابس 2-صفرفي قابس الملعب القابسي - النادي الافريقي صفر-1