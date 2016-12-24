بطولة الرابطة الاولى/الجولة 12/النتائج

المجموعة الاولى
السبت 24 ديسمبر
في سيدي بوزيد اولمبيك سيدي بوزيد - شبيبة القيروان 1-صفر
في جربة حومة السوق الترجي الجرجيسي - اتحاد بنقردان صفر-صفر
الجمعة 23 ديسمبر
في بنزرت النادي البنزرتي - النجم الساحلي 1-صفر
في صفاقس النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين 2-صفر
المجموعة الثانية
السبت 24 ديسمبر 2016
في المرسى مستقبل المرسى - نادي حمام الانف 2-صفر
في باجة الاولمبي الباجي - نجم المتلوي 2-2
الجمعة 23 ديسمبر 2016
في المنزه الترجي الرياضي - مستقبل قابس 2-صفر
في قابس الملعب القابسي - النادي الافريقي صفر-1
Publié le:2016-12-24 16:38:41
Par:BenMoussa (Tunisia )
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