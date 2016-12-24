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Sport

استفتاء (وات)لافضل الرياضيين - قائمة الفائزين

Samedi 24 Decembre 2016
بــاب نــات - اعلن اليوم السبت عن نتائج الاستفتاء السنوي لوكالة تونس افريقيا للانباء لافضل الرياضيية لعام 2016 وفي ما يلي قائمة المتوجين في استفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) لافضل الرياضيين عام 2016:

افضل رياضي:
1/ اسامة الوسلاتي 707 نقطة

افضل رياضية:
1/ ايناس البوبكري 852


افضل لاعب كرة القدم
1/ طه ياسين الخنيسي 629

افضل رياضي برالمبي
1/ وليد قتيلة 883

افضل رياضية برالمبية
1/ روعة التليلي 830 ر/هس


Publié le:2016-12-24 13:20:37

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