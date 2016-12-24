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استفتاء (وات)لافضل الرياضيين - قائمة الفائزين
Samedi 24 Decembre 2016
بــاب نــات
- اعلن اليوم السبت عن نتائج الاستفتاء السنوي لوكالة تونس افريقيا للانباء لافضل الرياضيية لعام 2016 وفي ما يلي قائمة المتوجين في استفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) لافضل الرياضيين عام 2016:
افضل رياضي:
1/ اسامة الوسلاتي 707 نقطة
افضل رياضية:
1/ ايناس البوبكري 852
افضل لاعب كرة القدم
1/ طه ياسين الخنيسي 629
افضل رياضي برالمبي
1/ وليد قتيلة 883
افضل رياضية برالمبية
1/ روعة التليلي 830 ر/هس
Publié le:2016-12-24 13:20:37
festival-ac884e1cd86849fa3ee751f723e213d6-2016-12-24 13:20:37
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