استفتاء (وات)لافضل الرياضيين - قائمة الفائزين

Samedi 24 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-24 13:20:37

- اعلن اليوم السبت عن نتائج الاستفتاء السنوي لوكالة تونس افريقيا للانباء لافضل الرياضيية لعام 2016 وفي ما يلي قائمة المتوجين في استفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) لافضل الرياضيين عام 2016:1/ اسامة الوسلاتي 707 نقطة1/ ايناس البوبكري 8521/ طه ياسين الخنيسي 6291/ وليد قتيلة 8831/ روعة التليلي 830 ر/هس