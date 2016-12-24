هلوسهم الزواري...

Samedi 24 Decembre 2016





Publié le:2016-12-24 12:05:03

لا تحسبنّهم فنحاص وموشي و بنيامين و مردوخ بل تقسمت أسماؤهم بين الحمد والعبادة ففيهم من لطف واستلطف وفيهم أيضا من عزّ واعتز. انتموا الى النخبة المنتحبة بالوراثة أو التقليد فجمعتهم القوارير طورا وفرّقتهم طورا آخر. ديدنهم كلّ ما يقدم من أوروبا من عادات وطبائع وفكر وتفكير سواء تطابقت مع العرف و طبيعة البلد أو اختلفت عنه كليا. لقد مُنحت لهم وسائل الاعلام التي يتقن الصهاينة العالميين صناعتها أيما اتقان لينشروا مواقفهم وآراءهم الغريبة فيشوشون على عادات البلد و هويته. هم نفسهم من انتصر لجمعية شمس و لفيمن وللأم العزباء وللمساواة في الميراث وغيرها من الأفكار المستهجنة والغريبة في وطننا العربي الاسلامي. هم أيضا من انتصروا للقتل والارهاب أيام الانقلاب في مصر الجريحة في عروبتها واسلامها وانتصروا لتدمير مدن شامية بأكملها بتعلة حق النظام في فرض سيطرته على أراضيه.ماذا تعني لصهاينة تونس المقاومة في فلسطين؟ يحدثونك بكل سفالة أن للفلسطينيين دون غيرهم الحق في مقاومة الصهاينة على حدود سبع وستين و يردفون بوقاحة أن التقسيم حل وسط لا مناص منه. صهاينة تونس متعددو الاختصاصات اذ يحدثونك في الاقتصاد فيقيّدوننا بالتبعية الاقتصادية للغرب اذ يعتبرونها أمرا استراتيجيا و يلحّون في الاعتناء بالسياحة و زراعة الكروم. ثم يحدثونك عن الأديان فيصرون على حق التونسي في التمسح او التهويد كما ورد في الدستور ولكنهم يستهزؤون في نفس الوقت من الروافد الاسلامية القادمة من الشرق والغرب ومن الزيتونة أصلا اذا ما جوبهوا بآراء علمائها. هنالك ينتفضون دون حياء امام الشيخ العلامة الطاهر بن عاشور والشيخ سالم بوحاجب وغيرهم ممن حافظ على هذا الدين في هذه الأرض المباركة فيصفونهم بالتحجر و الرأي القديم الذي لم تعد تقتدي به الاهواء في عصر التكنولوجيا.رحم الله الشهيد المهندس محمد الزواري، ابن المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، ذلك الحصن الحصين للعلوم والتكنولوجيا والأصالة والغيرة على الوطن والهوية. رحمه الله لمّا كشفت عملية استشهاده تفثهم وقلة حيائهم اذ انقسموا طرائق وقددا فصرّح بعضهم برأي وصرّح البعض الآخر برأي مخالف و اقتسم طرف ثالث الآراء فحوى تصريحه على الامر ونقيضه. لقد أربكهم ورب الكعبة دوره البارز في كتائب القسام و بيان حركة المقاومة الذي كشف سرّ انتمائه لصفوف المقاومة فعزّ في أعين الناس. لعل المتابع لتصريحات المتصهينين يرتبها على النحو التالي:أصحاب هذا الرأي لهم روافد و حنين لروح المقاومة ولقضية الشعب الفلسطيني ذلك الجرح البالغ في الأمة. قد يكونون من المنتمين لعدد من الايديولوجيات التي لا ترى حلا للشرق الأوسط غير كنس الصهاينة منه ولكن الكبر الذي عشش في نفوسهم يأبى أن ينسب هذا الجهد الجهادي لحركة المقاومة الاسلامية حماس فينسبون فصيلها القسامي الى ايران وسوريا اللتين دعمتهم يوما ما.هذا الرأي يكرّس الكره الشديد لحركة المقاومة ولا يعترف بإنجازاتها اذ ينسبها الى التيار الاخواني ويبكي في نفس الوقت على أطلال فلسطين. يحدثونك هؤلاء عن انفاق تقطع مصر والصحراء لتلتقي بالجنوب التونسي وقد تصل الى بنزرت. هؤلاء أيضا يربطون المقاومة الفلسطينية بكل نفس اسلامي أينما كان طبقا للمقولة الغربية فيورطون حماس في مصر وليبيا ومصر وقد يورطونها يوما في سوريا والعراق.تعزّ كلمة شهيد في أفواههم فلا تنطلق ألسنتهم لينطقونها بكل فخر واعتزاز بل يعجلون أول الأمر بوصف الشهيد محمد الزواري بالقتيل والهالك وتحت الضغط الشعبي و الفايسبوكي يصبح الشهيد فقيدا او مرحوما، يقولونها وقد احمرّت وجوههم و احترقت حنجرتهم لهبا بنطقها لا سيّما وأنّهم مهددون بالعقاب الصهيوني الذي قد يصيبهم أو ينقص من رواتبهم.على رأي البعض من المتصهينين واسوة بنتنياهو فحماس ارهابية لأنهم تقتل المستوطنين الآمنين في أعشاشهم. و حماس المسكينة تكاد تختص في مقاومة المحتل الغاصب اذ أنها لم توجه و لو مرة أسلحتها البسيطة نحو أي قطر مجاور او بلد أو جماعة فالكيان يغنيها عن البحث عن الأعداء.يعدد العديد من المتصهينين هذه الفكرة التي توهن الجسد والروح بأن الأسلحة البدائية البسيطة مدعاة للسخرية ولا تقابل مهما حدث الطائرات الشبح والقبة الصاروخية. قد يصدقون في هذا لو يجتهدون في التعليل والتفسير للسؤال التالي: لما القدوم لصفاقس والاجتهاد في التحصين والتخطيط لاغتيال الشهيد و طائرته ورقية بسيطة لا تعدو أن تكون هواية. خسئتم.يصف بعض المتصهينين التوانسة بأن الشهيد الزواري شهيد فعلا والعمل الذي قدّمه الى المقاومة الفلسطينية جليل ولكن المنادين في الاعلام وعبر المواقع الاجتماعية بالاحتفاء الشهيد ومناصرة القضية الفلسطينية سياسيون و مأدلجون يحاولون عبثا تعزيز الرصيد البشري و ربح الانتخابات القادمة. لهم الحق في ذلك اذا كانت شهادة الزواري مفخرة لهم واذا كان انتقادهم للأداء الأمني حقا اذ اخترق الموساد وأعوانه الاعلاميين بلادنا ومدينتنا في أكثر من مرة دون ان يثيروا أدنى شبهة او تنتبه لهم دورية واحدة. هذا خطر يهدد البلاد بأسرها فجهدنا في العمل الاستخباراتي محدود ونتائجه لا زالت دون المأمول من قبل الثورة ولعل عملية حمام الشطواستشهاد أبو جهاد أعمق الأدلة على هذا الرأي.