L’ONU adopte une résolution condamnant la colonisation israélienne

Samedi 24 Decembre 2016





Publi le:2016-12-24 00:18:57

New York - Le Conseil de scurit de lONU a adopt, vendredi, avec 14 voix pour , un projet de rsolution appelant l arrt immdiat de lextension des colonies israliennes dans les territoires palestiniens occups.Les Etats-Unis nont pas oppos de veto et se sont abstenus de voter sur le projet de rsolution onusien.Cette dcision reprsente pour les Etats-Unis une vritable rupture avec sa longue politique de soutien Isral aux Nations Unies.De par le pass, les Etats-Unis ont de nombreuses fois utilis leur veto en faveur dIsral, concernant la question isralo-palestinienne.La dcision de ladministration dObama est une vritable premire dans ce domaine.Cest galement la premire fois depuis 36 ans que le Conseil de scurit adopte une rsolution critique envers les colonies israliennes.Si plusieurs dputs amricains avaient averti quils chercheraient adopter une lgislation rduisant le financement amricain des Nations Unies si la rsolution tait adopte, la Maison Blanche, elle, na pas hsit a affirm que la construction de colonies exclusivement israliennes sur des territoires palestiniens est une vritable entrave toute solution potentielle au conflit isralo-palestinien.Lambassadrice des Etats-Unis auprs de lONU, Samantha Power, a dclar, au moment du vote, que larrt des constructions des colonies crera un climat de confiance entre les Palestiniens et Isral.Lambassadeur du Venezuela auprs des Nations Unies a galement affirm, lors de la sance de vote, que : les colonies israliennes sont illgales et menacent la solution deux Etats .Franois Delattre, lambassadeur de France auprs des Nations Unies, a, quant lui, estim, que : la politique de colonisation dIsral cherche mettre les habitants de Cisjordanie et de Jrusalem-Est devant le fait accompli.Le prsident amricain lu Donald Trump a tent dintervenir sur la question aprs que ses conseillers ont t contacts par des responsables israliens, daprs des mdias amricains.Concernant les Nations Unies, les choses seront diffrentes aprs le 20 janvier a affirm Trump, aprs ladoption de la rsolution, en faisant rfrence la date de sa crmonie dinvestiture.