Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Fatet-Gambena  
Médias

لعزوزة هازها الواد و تقول العام صابة

Vendredi 23 Decembre 2016
بــاب نــات - انتقد بعض الإعلاميين والملاحظين زيارة رئيس مدير عام التلفزة التونسية لرئيس الجمهورية دون موجب واضح و طرحوا عديد التساؤلات عن سبب الزيارة والغاية منها خاصة و ان ما جاء في صفحة رئاسة الجمهورية حول فحوى الاستقبال لم يتجاوز الحديث عن بعض الشكليات مثل تقديم الاكساء و شعار القناتين الجديدين وهي مواضيع لا ترتقي الى مصاف القضايا المحورية والمصيرية اللتي تستوجب لقاء مع رئيس الجمهورية و حسب بعض الكواليس فإن سبب الزيارة هو البحث عن دعم رئيس الجمهورية لرئيس مؤسسة التلفزة التونسية اثر تعرضه لعديد الانتقادات مؤخرا وخاصة تلك الصادرة عن رئاسة الحكومة بسبب الصعوبات و تعثر مسار العمل داخل التلفزة التونسية رغم مرور ثلاثة اشهر على تنصيب المدير العام الجديد... و في اطار استقبال السيد الباجي قائد السبسي للسيد الياس الغربي كتب النقابي السابق بالتلفزة التونسية قيس بن مفتاح على صفحته الشخصية التدوينة التالية بعنوان "العزوزة هازها الواد و تقول العام صابة" جاء منها ما يلي :

"العزوزة هازها الواد و تقول العام صابة "
تساؤلات عديدة جالت بذهني حول إطارالزيارة والغاية منها و فحواها و مدلولاتها فلم أجد شيئا يجيب عن إستفساراتي اللتي زادت و توسعت..،إستقبال لتقديم إكساء برمجة و شعار جديدين !! ذلك أهم ما أبرزه بلاغ رئاسة الجمهورية كأمثلة لما قدمه السيد إلياس الغربي اللذي تحدث أيضا عن مظاهر التحديث و التطوير والناتجة أساسا عن قرض الوكالة اليابانية JAIKA وهو عمل يحسب لنظام بن علي وتذكرت بالمناسبة أن حكومة الباجي قائد السبسي هي من أوقفت إستكمال الإجراءات الخاصة بالقرض سنة 2011 و كان بذلك أحد أسباب تأخير تنفيذ هذا المشروع الذي إنطلق منذ 2009 وتعطل مع الثورة و لم يسترجع نسق تنفيذه إلا بقرار من رئيس الحكومة حمادي الجبالي بعد مد و جزر في سياق متوتر ومشحون مشبع بالضغوطات و المساومات و بالمقابل قدم رئيس الجمهورية للسيد الغربي درسأ نظريا حول أهمية الإعلام السمعي البصري العمومي و دوره وكذلك عن توقه لمرفق عمومي قوي و منيع و لكنه لم يصرح حسب نفس البلاغ عن كيفية حصول ذلك و عن دور رئاسة الجمهوية في الوصول لما ينشده السيد الرئيس و جرني الأمر للتساؤل عن أي صلاحية لرئيس الجمهورية تخص قطاع الإعلام و تساهم في تسييره حتى تكون هذه الزيارة ، ألم يكن من الأجدر ان يكون مجلس النواب مصدر التشريعات محل الزيارة الأولى لرئيس التلفزة التونسية الجديد خاصة و أن من أهم العوائق والسلبيات لعمل المؤسسة هو الجانب التشريعي بما أن أساس القانون المؤطر لها صادر منذ سنة 1974، لفت إنتباهي أيضا أن فحوى هذا الإستقبال لم يتطرق إلى الحديث عن إصلاح مرتقب أو ما يشبهه ولم يتعرض أيضا إلى أزمة التسيير في ظل غياب هيكل تنظيمي أو عن القضايا المنشورة أمام القضاء والمطالبة بإستراجاع الأموال المنهوبة والأضرار المادية زمن النظام السابق ولم يذكر البلاغ أي حديث عن شبهات الفساد القائمة بعد الثورة و ما تحدث عنه السيد شوقي الطبيب في تصريحات إعلامية و كذلك ما أورده الكاتب العام للنقابة العامة للإعلام و نقابة التلفزة عن مخطط للقضاء على المرفق العمومي وعن التعيينات المشبوهة و غير القانونية وعن التهديد بالتضييق على تمويل المؤسسة بتوزيعه على القطاع الخاص...و بالإضافة لكل هذا لم أجد أيضا أي صدى لحالة الإحتقان الداخلية وصراع اللوبيات وتأخر البرمجة و النقص الحاصل في الميزانية العامة و خاصة ميزانية الإنتاج ... هذا ما جال بخاطري و أعبر عنه بعد طول صمت أرهقني ، لقد ساهم جلنا في هذه الوضعية المأساوية كل على طريقته ولكن "العزوزة هازها الواد و تقول العام صابة " .




Publié le:2016-12-23 23:39:42

festival-814d253ce26e8009226ce12b909d15b7-2016-12-23 23:39:42
    
    
    
    
    





9 de 9 commentaires pour l'article 135872

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 14h 32m |           
الإقتطاع لفائدة مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية مظلمة في حق المواطن التونسي ولم نعد في حاجة لخدماتها

Elmejri  (Switzerland)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 13h 26m |           
تلفزة البايات مستوي ضعيف في الكتابة والإخراج والإضاءة والبرمجة....وكل عام وتونس بخير


Mouwatenlibre  (Tunisia)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 11h 47m |           
قبل الثورة كنت لا أشاهد في هذه القناة إلا بعض المباريات الرياضية و النشرة الجوية.
بعد الثورة أضفت نشرة الأخبار بعد ما توسمت قليلا من الخير.
الآن و بعد ما عادت حليمة إلى عادتها القديمة فلم أعد أشاهد إلا بعض المباريات فنشرة الأخبار رجعت كما كانت من قبل و النشرة الجوية أصبحت ماسطة لاسطة.

Abdallah Arbi  (Tunisia)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 10h 24m |           
La chaine nationale avec ses vieux comédiens qui ont couché longtemps avec Abdelwahab Abdallah , qui ont fait l'amour dans toutes les postures avec lui ne peuvent pas oublier ses nuits roses et sa couleur mauve !!!!!!!!!!!!!!!!!!!Une "Tabula rasa" s'avère nécessaire dans cette boutique .

Libre  (France)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 09h 01m |           
J'ai demandé a mes enfants de ne plus regarder les chaines des pourris et ignorants tunisiens

KhNeji  (Tunisia)  |Samedi 24 Decembre 2016 à 08h 24m |           
قلت وسأقول مادمت حيا إنها مؤسسة لاتصلح ولاتصلح إستعملت دائما لفائدة النظام ضد أبناء الشعب فيها أكثر من ألف مؤظف وهم عبارة علىبطالة أطلب وبإلحاح خصخصتها أو غلقها لأنها لافائدة فيها

MENZLY  (Canada)  |Vendredi 23 Decembre 2016 à 22h 58m |           
تلفزة تستهلك المليارات من مال الشعب و هي تصويرة تقولش بأقلام الزينة .. تلفزة في وضعها و مستواها الحاليين يمكن إدارتها فقط ببعض الأنفار ... واحد منهم و هو أهم عنصر فيهم نحطولوا كرذونة من البوبينات : حكايات عبد العزيز العروي على حبوبة في مهرجان قرطاج على سلسلة أمي تراكي على وثائقية موسم تزاوج البطريق أو موسم صيد الحلوف في عين دراهم .. أهاوكا ينحي بوبينه و يحط بوبينه .. هو و كيفو

Momo1  (Tunisia)  |Vendredi 23 Decembre 2016 à 22h 55m |           
إبني كلما دعوته للدراسة يداهمه النوم؟نعم؟وأنا إذافتحت الوطنيه واحد يجتاحني تسونامي نوم صدقوني

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Vendredi 23 Decembre 2016 à 22h 38m | Par           
مثال التسيب التام في هذه المؤسسة:رواية عبد العزيز العروي نعيمة و نعيم يعاد بثها ستة مرات في ظرف أسبوعين وفي نفس التوقيت دون اللتفطن إلى ذلك مما يدل على عدم وجود أدنى طرق المتابعة



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12283,1

  • (22/12)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 2,42215 DT        1$ =2,32403 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/12)   517,4 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |135872 49880|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires