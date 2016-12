La chute de l’école zeitounienne et la montée de l’islam radical et du terrorisme

Vendredi 23 Decembre 2016

Classe patrimoine mondial depuis 1979 et fonde par le gouverneur omeyyade Abdallah Ibn Al-Habhab vers 732 - 734, la grande mosque EZZITOUNA est lune des plus anciennes et des plus prestigieuse en terre dIslam.Cest grce une myriade de doctes tunisiens forms nagure et pr-indpendance l Universit Zeitounienne que le tunisien a toujours pratiqu un islam tolrant et ouvert sur le monde.Le 26 Avril 1956, un mois aprs lindpendance, l Universit Ezzitouna est cre par dcret prsidentiel.Une dcision fatidique, car commena alors la dcadence sans fonds de cette illustre institution, dpositaire du vaste savoir arabo-islamique.Le rgime avait fait flche de tout bois pour dtruire cette universit, et avec, un savoir accumul pendant douze (12) sicles.Le gouvernement de lpoque ne savait pas quil stait tir une balle dans le pied, un effet que lon ressent aujourdhui.Les mdias de lpoque, sous la frule du rgime, en ont fait leur chou gras pour corner limage des Ulmas, des nationalistes irrprochables, causant des bourrasques sociales frondeuses leur gard.Ces rudits Zeitouniens constituaient des leviers de contrainte redoutables sur le rgime, des contraintes quil fallait briser.Effectivement, dans les annes 1930 - 1950, la ZEITOUNA tait lpicentre de toutes les tensions qui secouaient la Tunisie, et un creuset de la rsistance contre le colonisateur franais.Le 31 mars 1960, aprs la cration de lUniversit de Tunis, la Facult Zeitounienne de la Charia et de Thologie vit le jour le 1er mars 1961, succdant ainsi l Universit Zeitounienne , balayant dun revers de la main plus de 12 sicles dautonomie et dindpendance intellectuelle, car rduite une simple composante du nouveau rseau universitaire Tunisien.Depuis cette date, et plusieurs dcennies durant, aucun savant ni docte de la foi musulmane na t produit en Tunisie, laissant ainsi un grand vide dans le monde de la thologie et de lexgse coranique o les savants tunisiens excellrent des sicles durant.Avec laccs la tlvision satellitaire dans les annes 90, ce vide intellectuel a t videmment combl par des dizaines de chanes de tlvision o pullulent des prdicateurs de toutes les sectes connues, linstar de celles qui prolifrent aux USA depuis les annes 70.Ces chanes dont les animateurs sont stipendis essentiellement par les rgimes des pays du golfe, mettent du proche orient, dEurope, dAmrique et mme dIsral, surtout aprs la mise en orbite du satellite Nilesat en 1998, et du deuxime en 2000.Maintenant il y en a trois (3), le dernier gravite depuis Aot 2010 : Un march trs lucratif que contrlent des oprateurs privs gyptiens.Des dizaines de chanes religieuses recrutrent des prdicateurs prchant un islam aussi archaque quobscurantiste, dont le Wahhabisme.Ainsi, la dmocratisation des paraboles permit aux jeunes tunisiens de suivre chez lui, ces chanes issues de cultures tout fait diffrentes de la leur : Une opration de sduction fatale.Les habitudes culinaires, la manire de shabiller, de penser, du tunisien, furent influencs par des prdicateurs lintarissable faconde gnreusement stipendis par les ptromonarchies arabes.Ces pays, qui cultivent la suprmatie des souverainismes dogmatiques, avaient pour ultime objectif le faonnage des musulmans leur image et les assimiler, afin de rgner en matres absolus sur le vaste monde musulman.Sur des annes, ces programmes tlviss, ont russi endoctriner et contaminer toutes les strates de la socit tunisienne, et en particulier les jeunes gs maintenant entre 20 - 40 ans.Hlas, une faction non ngligeable de ces jeunes embrigads, constitue aujourdhui le noyau dur des fanatiques religieux de tous bords.Et dajouter, lInternet na fait quamplifier le phnomne, avec la prolifration de milliers de sites de prdication, avec leurs foires aux questions (FAQ), des questions que le tunisien pose sur des points aussi banals que la manire de shabiller ou de manger.Pour renverser la vapeur, il est capital de faire ressusciter et rformer l Universit Zeitounienne et la nantir de moyens pour que celle-ci retrouve son lustre dantan et produise une nouvelle gnration de Ulmas laquelle incomberait la mission dencadrer nos jeunes en leur inculquant un islam tolrant et moderniste, et de contenir une jeunesse dsespre et dsempare qui sombre dans lintolrance et verse, hlas, dans le terrorisme.