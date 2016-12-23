بطولة الجزائر : مولودية الجزائر تتوج باللقب الرمزي الشتوي بعد ست سنوات من الانتظار

Vendredi 23 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-23 19:04:49

- توج فريق مولودية الجزائر باللقب الرمزي الشتوي للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, بعد ست سنوات عن أخر تتويج من هذا القبيل, كاشفا عن طموحاته بالظفر بلقب البطولة الجزائرية الذي لم يفز به النادي العاصمي منذ موسم 2010.وصرح ناصر بويش المناجير العام للمولودية عقب فوز فريقه على اتحاد بلعباس (1-3) في افتتاح الجولة الخامسة عشرة والأخيرة لمرحلة الذهاب قائلا:" يعتبر هذا اللقب رمزيا, لكنه محفز من الناحية المعنوية.هذا يؤكد فقط أن الفريق في الطريق الصحيح".وكان مصير أصحاب اللونين الأحمر و الأخضر بين أيديهم, إذ كان يكفيهم الفوز للاحتفاظ بكرسي الريادة كيفما كانت نتائج المباريات الأخرى, في الوقت الذي تنقل فيه الملاحق المباشر, اتحاد الجزائر, إلى بشار لمواجهة شبيبة الساورة (هزيمة:0-1).ولم يضيع أشبال المدرب كمال مواسة الذي خلف على العارضة الفنية, جمال مناد, فرصة تحقيق فوز مستحق حسب الملاحظين.ويضيف بويش يقول:" بصراحة, لم يكن اللقب الشتوي هدفا مسطرا في بداية الموسم, كنا نستهدف فقط مرتبة فوق المنصة الشرفية, وهذا فال خير للمستقبل".وإذا تمكنت المولودية من احتلال المرتبة الأولى في الترتيب العام, فهذا راجع للنتائج الإيجابية المحققة خارج الديار حيث حصدت 11 نقطة, جعلتها تنهي مرحلة الذهاب كأحسن فريق خارج ميدانه.ويبقى الخط الدفاعي للعميد نقطة قوة حيث لم يستقبل في شباكه سوى 9 أهداف في 15 مباراة, وراء مولودية وهران (8 أهداف).وتملك مولودية الجزائر حاملة كأس الجزائر للنسخة الماضية , حظوظا كبيرة في التأهل للربع النهائي لهذه المنافسة, كونها تستقبل يوم الثلاثاء بملعب عمر حمادي (الجزائر) اتحاد بين دوالة المنتمي للقسم الوطني للهواة (مجموعة الوسط) في انتظار دخولها غمار كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في شهرفيفري أمام نادي بيشين يونايتد الغاني لحساب الدور التمهيدي للمنافسة.