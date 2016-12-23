النجم يتكبد هزيمة جديدة والصفاقسي والترجي والافريقي في مرحلة التتويج

Vendredi 23 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-23 18:40:10

- تكبد النجم الساحلي اليوم الجمعة عثرة جديدة عقب هزيمته امام النادي البنزرتي بملعب 15 اكتوبر ببنزرت فيما حقق النادي الصفاقسي انتصارا على اتحاد تطاوين بثنائية نظيفة ليمضي على ورقة العبور الى مرحلة التتويج عن المجموعة الاولى فيما ضمن الترجي الرياضي والنادي الافريقي في المجموعة الثانية، تاهلهما رسميا الى مجموعة البلاي اوف والمراهنة على اللقب وذلك عقب فوز الاول على مستقبل قابس بثنائية نظيفة والثاني على الملعب القابسي في قابس بالذات بهدف دون رد.واثبت النادي البنزرتي ضمن منافسات المجموعة الاولى انه يسير في الطريق الصحيح متحسسا انتعاشة طالما مثلت الهاجس الرئيسي لجماهيره الوفية ولهذا لم يفوت فريق عاصمة الجلاء فرصة استضافته للنجم الساحلي من اجل تحقيق انتصار جاء من اقدام اللاعب المخضرم اسامة الدراجي في دق 45 حيث احسن قرش الشمال استغلال الهنات الدفاعية التي اضحت تميز اداء فريق جوهرة الساحل في الفترة الاخيرة وهو ما جعله ينقاد الى هزيمة جديدة تؤكد بصفة قطعية ان النجم الساحلي ليس في احسن حالاته وتملي على مسؤولي الفريق قراءة الف حساب لمؤشرات سلبية بدات وتيرتها تتصاعد بل ان فريق جوهرة الساحل اضحى مطالبا قصرا بعدم التعثر مطلقا خلال الجولتين المتبقيتين من عمر السباق اذا اراد تاهلا مريحا الى مرحلة التتويج .وتمكن النادي البنزرتي بفضل الفوز المحقق من رفع رصيده الى 21 نقطة ليعود بقوة للمراهنة على احدى البطاقات الثلاث المؤهلة لمجموعة اللعب من اجل اللقب فيما تجمد رصيد النجم الساحلي عند 23 نقطة واضحى في وضعية مقلقة في اخر جولتي السباق باستقبال المتصدر النادي الصفاقسي والتحول الى سيدي بوزيد المهدد بالنزول.وعزز النادي الصفاقسي موقعه في صدارة المجموعة الاولى غداة انتصاره على اتحاد تطاوين بنتيجة هدفين لصفر بملعب الطيب المهيري بفضل كل من علاء المرزوقي في دق 42 وكينغسلاي سوكاري في دق 60 خلال لقاء تجلى فيه تباين موازين القوى بين الفريقين وارتفع رصيد النادي الصفاقسي الى 27 نقطة الذي ضمن بدوره التاهل حسابيا الى مجموعة التتويج في مجموعة لاتزال فيها كل احتمالات الترشح ممكنة حسابيا.وتنفس المدرب عمار السويح الصعداء بمناسبة الفوز الذي حققه الترجي الرياضي مساء اليوم على مستقبل قابس على ارضية الملعب الاولمبي بالمنزه لحساب المجموعة الثانية بثنائية جاءت من اقدام سعد بقير في دق51 وطه ياسين الخنيسي في دق 89 ليضمن الترجي الرياضي تاهله الى مرحلة التتويج لبطولة رافعا رصيده الى 26 نقطة فيما تجمد رصيد "الجليزة" عند 13 نقطة.ولاح الترجي الرياضي في لقاء اليوم اكثر حيوية واقناع مقارنة بالمباريات السابقة ولكن ذلك لا يحجب معظلة اضاعة الفرص المهدورة والتململ الدفاعي حيث كان مستقبل قابس قريبا من التهديف لولا بعض الجزئيات وهو ما يملي على الاطار الفني للفريق الى بذل مجهودات اكبر لتطوير المردود الجماعي واكسابه النجاعة المطلوبة.ومن جهته توفق النادي الافريقي في العودة بانتصار هام خارج قواعده امام الملعب القابسي بنتيجة هدف دون رد وبعد سيطرة واضحة على مفاتيح المباراة وساهم اللاعب الواعد بسام الصرارفي بقسط وافر في هذا الفوز بفضل مهاراته الفنية ليرفع فريق باب الجديد رصيده الى 24 نقطة ضامنا ترشحه الى مرحلة اللعب من اجل التتويج فيما بقي رصيد الملعب القابسي في حدود 14 نقطة لتتقلص حظوظه في المراهنة على البطاقة الثالثة المؤهلة الى مرحلة التتويج اذ يكفى نقطة وحيدة نجم المتلوي في مباراة الغد ضد امام الاولمبي الباجي للالتحاق بالترجي والافريقي في مرحلة المراهنة على اللقب.وتستكمل غدا السبت بقية مواجهات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانيةفي بنزرت النادي البنزرتي - النجم الساحلي 1-صفرفي صفاقس النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين 2-صفرفي سيدي بوزيد - س 14 اولمبيك سيدي بوزيد - شبيبة القيروان محمد شعبانفي جربة حومة السوق - س 14 الترجي الجرجيسي - اتحاد بنقردان الصادق السالميفي المنزه الترجي الرياضي - مستقبل قابس 2-صفرفي قابس الملعب القابسي - النادي الافريقي صفر-1في المرسى - س 14 مستقبل المرسى - نادي حمام الانف سعيد الكرديفي باجة - س 14 الاولمبي الباجي - نجم المتلوي محمد امين بن ناصر