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Sport

مالك الجزيري: سعيد بالتواجد ضمن المرشحين في استفتاء وات لافضل رياضي عام 2016

Vendredi 23 Decembre 2016
بــاب نــات - اعرب مالك الجزيري عن ارتياحه الكبير بالتواجد ضمن المرشحين في استفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء لافضل رياضي لسنة 2016 قائلا في هذا السياق "ان هذا الترشيح مشرف بالنسبة لي.
واتمنى الفوز بهذا اللقب الذي من شانه ان يحفزني اكثر ويدفعني نحو مزيد البذل والعطاء".

وقال في لقاء صحفي انتظم مساء الخميس بالضاحية الشمالية للعاصمة (قمرت) من قبل المجموعة الراعية للاعبي التنس مالك الجزيري وعزيز دوقاز وشيراز بشري والمبارزة سارة بسباس "حققت مسيرة جيدة هذا العام من خلال الفوز بثلاث دورات (غوادلاخارا وغوادلوب واسطنبول) بما مكنني من الدخول في قائمة ال50 الاوائل".
واشاد عزيز زهير رئيس المجموعة الراعية للاعبين السابق ذكرهم من جهته بالنتائج التي حققوها عام 2016 مؤكدا بان الهدف من هذه الرعاية هو مساندة اللاعبين من المستوى العالي حتى تكون تونس حاضرة باستمرار في التظاهرات الدولية الكبرى.



Publié le:2016-12-23 13:20:24

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