70 ألف دينار قيمة جوائز الإبداع الأدبيّ والفكريّ في الدورة 33 لمعرض تونس الدّولي للكتاب

ومنحت الهيئة المديرة للدورة 33 التي ستقام من 24 مارس إلى 2 أفريل 2017 تحت إدارة الجامعي والروائي شكري المبخوت لمختلف الجوائز أسماء أعلام تونسيين مرتبطين بكل مجال حيث حملت جائزة الرواية اسم البشير خريف، وجائزة الأقصوصة اسم علي الدوعاجي، وجائزة الشعر اسم الصغير أولاد أحمد، وجائزة الدراسات الإنسانية والأدبية اسم الطاهر الحداد، وجائزة الترجمة اسم الأديب والمترجم الراحل الصادق مازيغ.
وبخصوص جوائز النشر أوضح مدير الدورة شكري المبخوت في اتصال مع (وات) أن عملية النشر ثمرة مجهود جماعي، لافتا إلى أن الدورة 33 ستسند جائزة نور الدين خذر لأفضل ناشر، وجائزة عبد القادر بن شيخ لقصص الأطفال واليافعين وجائزة عبد الحميد بلكاهية لكتاب الفن وتبلغ قيمة كل واحدة منها 10 الاف دينار.
وقد فتح باب الترشح أمام الناشرين للمشاركة من أجل نيل هذه الجوائز منذ 20 نوفمبر الماضي ويتواصل إلى غاية يوم 20 جانفي المقبل.
أما جوائز الإبداع الأدبي الخمس فقد جاءت كما يلي :
جائزة البشير خرّيف للإبداع الأدبي في الرّواية وقيمتها خمسة عشر ألف دينار.
جائزة علي الدّوعاجي للإبداع الأدبيّ في الأقصوصة وقيمتها خمسة عشر ألف دينار.
جائزة أولاد أحمد للإبداع الأدبيّ في الشّعر وقيمتها خمسة عشر ألف دينار.
جائزة الطّاهر الحدّاد في الدراسات الإنسانيّة والأدبيّة وقيمتها خمسة عشر ألف دينار.
جائزة الصّادق مازيغ في التّرجمة إلى العربيّة وقيمتها عشرة آلاف دينار.
وتتولى اختيار الفائزين بهذه الجوائز لجان تحكيم تضم مجموعة من النقاد والمبدعين والجامعيين التّونسيّين، علما أن التصريح بالنتائج سيكون على مرحلتين حيث يعلن عن القائمة القصيرة للفائزين في كلّ واحدة من الجوائز المذكورة في بداية شهر مارس 2017 وتنشر القائمة في موقع معرض تونس الدّوليّ للكتاب وفي الصّحف التّونسيّة، على أن يقع الكشف عن الفائز في كل صنف من هذه الجوائز في حفل يتخلل فعاليات معرض تونس الدّوليّ للكتاب.
ويتعين على الراغبين في المشاركة في المسابقة لنيل إحدى هذه الجوائز أن يكون تونسي الجنسيّة، وأن يكون الكتاب المرشّح صادرا بعد غرّة جانفي 2015، وألاّ يكون الكتاب المرشّح لجائزة الطّاهر الحدّاد قد أنجز في إطار بحث جامعيّ أو لنيل شهادة علميّة، ألاّ يكون سبق للكتب المرشّحة أن تحصّلت على جائزة من أيّ جهة تونسيّة أو أجنبيّة.
ويجب أن تكون الكتب المرشّحة منشورة وفق عقود تامّة الشّروط القانونيّة ومستوفية الواجبات، ولا تقبل المؤلّفات المنشورة على الحساب الخاصّ.
وينبغي أن يتضمن ملف الترشح نسخة من عقد النشر واستمارة ترشّح للجائزة معمّرة بدقّة، تسحب من موقع المعرض على شبكة الانترنات www.foiredulivre.nat.tn بالإضافة إلى سيرة ذاتيّة للمؤلّف أو المترجم وخمس نسخ من الكتاب المرشّح، علما أن آخر أجل لتقديم ملفّات التّرشّح هو يوم الجمعة 20 جانفي 2017 بدخول الغاية.
وتودع ملفّات التّرشّح بإدارة معرض تونس الدّوليّ للكتاب أو ترسل إليه بالبريد المضمون الوصول على العنوان التالي : معرض تونس الدّوليّ للكتاب، فضاء تونس، نهج 8011 عمارة د / شقّة 3 وشقّة 4 / مونبليزير 1073 تونس ص ب 345 ث/ريم
Publié le:2016-12-23 16:07:01
Par:mandhouj (France )
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