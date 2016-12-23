مقتل المشتبه به في تنفيذ هجوم برلين في ميلانو

Vendredi 23 Decembre 2016

وكالات





Publié le:2016-12-23 10:49:01

- أعلن مصدر أمني إيطالي، الجمعة، مقتل المشتبه فيه بهجوم شاحنة ببرلين خلال إطلاق نار في مدينة ميلانو الإيطالية، بحسب "رويترز".وقالت وزارة الداخلية الإيطالية إن الوزير سيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من الجمعة.