On Air: Mayada - Kan Ya Ma Ken
BABNET
Babnet
Politique
Économie
Régions
Partis & Société
Culture
Sport
Tribune
Monde
MÉdias
Journaux
Monde
مقتل المشتبه به في تنفيذ هجوم برلين في ميلانو
Vendredi 23 Decembre 2016
وكالات
- أعلن مصدر أمني إيطالي، الجمعة، مقتل المشتبه فيه بهجوم شاحنة ببرلين خلال إطلاق نار في مدينة ميلانو الإيطالية، بحسب "رويترز".
وقالت وزارة الداخلية الإيطالية إن الوزير سيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من الجمعة.
Publié le:2016-12-23 10:49:01
festival-1a72e95cb0309d490e11a72d5afc3eaf-2016-12-23 10:49:01
Tweeter
3
de
3
commentaires pour l'article 135831
Nasehlelleh
(Tunisia)
|
Vendredi 23 Decembre 2016 à 11h 25m |
لعب مخابراتي سيء الاخراج في مؤامرة قذرة تستهدف بلدنا ومن وراءه العرب والمسلمين...اشتم رائحة امر دبر بليل
Alerter
Nouri
(Switzerland)
|
Vendredi 23 Decembre 2016 à 11h 01m |
قتل وقتلت معه معرفة الحقيقة، هل هو المجرم ام لا
Alerter
Abid_Tounsi
(United States)
|
Vendredi 23 Decembre 2016 à 10h 57m |
و هذا ما قاله الناشط الألماني "مارتن ليجون"، كي يموت معه خيط الحقيقة، و تلفق التهمة كالعادة للمسلمين، وينعتهم أعداء الدين بالإرهاب، و هلم جرا من نفس السيناريو...
Alerter
En continu
11:23
انطلاق الجلسة العامة المخصصة لحوار مع وزيري
11:21
الصافي سعيد: رواية وزير الداخلية حول حادثة اغ
10:49
مقتل المشتبه به في تنفيذ هجوم برلين في ميلانو
10:25
أبرز اهتمامات الصحف التونسية
10:08
الصافي سعيد : اسرائيل موجودة بيننا في الجمعيا
09:55
Front page des journaux de Tunisie
08:09
المزوغي: حماس تدرب الإرهابيين في تونس!!
07:34
محمد الناصر يؤدي واجب العزاء إثر عملية برلين
06:52
Prévisions pour vendredi 23 Décembre 2016
Hier 23:55
داعش الارهابي ينشر فيديو لإعدام جنديين تركيين
Hier 23:25
ناشط سياسي ألماني لأنيس العمري: نعلم انك بريئ
Hier 23:07
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين توفر معدات
Hier 22:37
الأزهر العكرمي لمعز الجودي : ثقف نفسك في السي
Hier 22:10
هيئة الحقيقة والكرامة: تم إنهاء عقد عمل المدو
Hier 22:02
محمد أنور معروف: إحداث مركز للعمل عن بعد بمدي
Hier 21:47
محمد عبّو: لا ثقة لنا في أي تعديل وزاري قادم
Hier 21:34
بالفيديو: شاب يرمي الفارينة على وجه رئيس الوز
Hier 21:03
ارتفاع نسبي لمخزون المياه بمختلف السدود والبح
Hier 20:35
De Mistura salue la médiation d’Ankara et de
Hier 20:32
ناشطون في باريس يدعون إلى اللجوء إلى مجلس ال
Hier 20:28
L’Egypte demande le report du vote sur les co
Hier 20:23
عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة بلغ هذه ا
Hier 20:04
في وقفة احتجاجية بصفاقس للمهندسين ينادون بصوت
Hier 19:49
النادي البنزرتي يعيش اسوا ازمة مالية في تاريخ
Hier 19:46
Israël libère un ex-président emprisonné pour
Hier 19:45
البحارة التونسيون المفرج عنهم بعد شهر ونصف من
Hier 19:43
Ministre saoudien des Finances : Aucun nouvel
Hier 19:39
إجلاء 10 عائلات من منطقة ''المصيدة'' وإيوائ
Hier 19:34
شوقي الطبيب: هيئة مكافحة الفساد أعادت تفعيل د
Hier 19:33
صناعيو ولاية جندوبة ينتظرون ايفاء الدولة بالت
Hier 19:08
وقفة غضب للمهندسين في سوسة تنديدا بجريمة اغتي
Hier 19:02
جمعية راج تونس تدعو الى الزيادة في مدة التغطي
Hier 18:54
يتعين على المراة التونسية ان تعمل شهرين اضافي
Hier 18:52
جولة في صفحات المواقع الاخبارية الالكترونية ل
Hier 18:37
يوسف الوسلاتي: سيكون لنا موقف حازم اذا تمكنا
Hier 18:34
حزب الله: محمد الزواري شهيد الأمة العربية وال
Hier 18:23
المترشحون لاجتياز الدورة الرئيسية لبكالوريا
Hier 18:15
تعليق الدروس بصفة استثنائية في عدد من المؤسس
Hier 18:10
شركة نقل تونس توقع صفقة لاقتناء 494 حافلة جدي
Hier 18:04
باجة: انطلاق أشغال القسط الاول من مشروع بناء
Hier 18:00
وقفة غضب لعمادة المهندسين للتنديد باغتيال ال
Hier 16:36
تطور الايداعات فى البنوك التونسية بنسبة 2 %
Hier 16:10
المجلس الوطني لاتحاد الأعراف يتطرق لتجديد هي
Hier 16:09
نقابة الفلاحين تقترح تخصيص جزء من إعتمادات صن
Hier 15:39
انطلاق مشروع تهيئة المستشفى الجهوي بزغوان
Hier 15:33
فتح باب الترشحات للمشاركة في ''ليالي الفيلم
Hier 15:04
وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى لي
Hier 14:45
ايقاف ناشط وروائي بسبب تدوينة ساخرة على الفاي
Hier 14:27
ترشح أكثر من 56400 تلميذ لاجتياز مناظرة ''ا
Hier 13:48
وفاة طفل في حادث انقلاب شاحنة تقل عملة فلاحي
Hier 13:43
وزارة الداخلية تدعو مستعملي الطريق الى ملازمة
Hier 13:37
رئيس الجمهورية يسلم أوراق اعتماد سفيرين جديد
Hier 13:29
وزيرة السياحة تزور قصر الحويض بأوتيك
Hier 13:25
منظمة (أنا يقظ) تدعو إلى ''وضع نص قانوني ينظ
Hier 13:18
السيرة الذاتية لسليم التيساوي والي صفاقس ال
Hier 12:55
مجلة ألمانية: منفذ هجوم برلين أبدى استعداده ل
Hier 12:49
تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي في المركز 35 عا
Hier 11:47
شمس الدين باشا لحسن الغضباني: رقصيني يا قطة
Hier 11:46
الإعلان عن طلب عروض لتهيئة 315.5 كلم من الطرق
Hier 11:29
طرد ممثل أمريكى من طيران دلتا لأنه تحدث باللغ
Indicateurs Banque Centrale
Avoirs en devises
12322,7
(21/12)
Jours d'importation
108
1 € =
2,41703 DT
1$ =
2,33624 DT
Solde Compte du Trésor
(21/12)
463,9 MDT
Tunis
Où nous suivre
Clavier Arabe
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(
156408
)
نوفل الورتاني لمعز الجودي مكان زرا
(
155564
)
تدشين مركب تجاري ضخم على مساحة نحو
(
150410
)
الأزهر العكرمي يكشف: صاحب قناة تلف
(
137988
)
والد الطفل الذي عنفه محمود البارود
(
134881
)
الجزيرة الوثائقية تبث تحقيقا حول
(
109990
)
عفاف الغربي لمعز الجودي: ماهذا الح
(
104032
)
بسيس يرد بقوة على منتقديه... ألا
(
95561
)
لطفي العماري يمزق وثيقة أممية ممضا
(
92876
)
أحد الموقوفين في أحداث باب سويقة:
(
91196
)
الدكتور مهاتير محمد: سأعمل على جل
(
88044
)
توفيق بن بريك: نبهوا عليا وقالولي
(
83789
)
زوجة وليد زروق: اعلاميون كانوا يتص
(
81105
)
إحالة 21 متهما في قضية فيصل بركات
(
79326
)
بعد دعوته الى مساءلة رئيس النهضة .
(
78491
)
عدد الموقوفين على خلفية جريمة قتل
(
78120
)
خديجة بن قنة تتوجه بسؤال الى السلط
(
77399
)
سالم الأبيض لبن سدرين: أنت محظوظة
(
75671
)
بلقاسم العياري يصف مغني الراب كافو
(
74591
)
سامية عبو : الاعلام متواطئ و هناك
(
71982
)
المانيا تتهم السلطات التونسية بالت
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |
135831 7779
|
Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (
E mail
) |
Charte de Confidentialité
Derniers Commentaires
لعب مخابراتي سيء الاخراج في مؤامرة قذرة تستهدف بلدنا ومن وراءه العرب والمسلمين...اشتم رائحة امر دبر ..."
Par:
nasehlelleh (
Tunisia
)
Sur:
مقتل المشتبه به في تنفيذ هجوم برلين في ميلانو
السلام عليكم، 4،5 هكتار من الأراضي شديدة الخصوبة في غياهب الضياع. من المسؤول؟..."
Par:
aruodg (
Tunisia
)
Sur:
باجة: انطلاق أشغال القسط الاول من مشروع بناء سجن مدني بمواصفات عالمية
أخلا و سخلا عبد الخسيس المسوخي كداش من كعبة عملت باش وصلت للاستنتاج هذا؟؟؟..."
Par:
Abu Dhiya
(
Europe
)
Par Mobile
Sur:
المزوغي: حماس تدرب الإرهابيين في تونس!!
le Gouverneur est bien le responsable hiérarchique des Ministres de l'intérieur, de la Défense et ce..."
Par:
watany (
France
)
Sur:
السيرة الذاتية لسليم التيساوي والي صفاقس الجديد
هذا من منطلق صهيوني طبعا......"
Par:
Abid_Tounsi (
United States
)
Sur:
المزوغي: حماس تدرب الإرهابيين في تونس!!
قتل وقتلت معه معرفة الحقيقة، هل هو المجرم ام لا..."
Par:
Nouri (
Switzerland
)
Sur:
مقتل المشتبه به في تنفيذ هجوم برلين في ميلانو
و هذا ما قاله الناشط الألماني "مارتن ليجون"، كي يموت معه خيط الحقيقة، و تلفق التهمة كالعادة للمسلمين..."
Par:
Abid_Tounsi (
United States
)
Sur:
مقتل المشتبه به في تنفيذ هجوم برلين في ميلانو
خلّي عندك تعازيك وتبريكاتك يا قتلة الشعب السوري...."
Par:
mongi (
Tunisia
)
Sur:
حزب الله: محمد الزواري شهيد الأمة العربية والاسلامية
il n est pas logique d trouver les papiers dans le camion 2 jours apres l attaque.ce qui est clair q..."
Par:
oceanus (
Spain
)
Sur:
ناشط سياسي ألماني لأنيس العمري: نعلم انك بريئ وانه يتم التلاعب بك من المخابرات ككبش فداء
Je suis sûr que Sissi a monneyé très fort le retrait de ce projet de résolution ..."
Par:
ateff (
Tunisia
)
Par Mobile
Sur:
L’Egypte demande le report du vote sur les colonies israéliennes à l’ONU
@Lechef في كل البلدان المتطورة لهم امكانيات لوجوستيكية ومهنية عالية ويتم القبض على المجرم في ..."
Par:
Nouri (
Switzerland
)
Sur:
ناشط سياسي ألماني لأنيس العمري: نعلم انك بريئ وانه يتم التلاعب بك من المخابرات ككبش فداء
@Libre, arrêtez votre populisme we klem ferigh...c'est facile, en absence d'arguments d'utiliser les..."
Par:
Rami Bebes
(
France
)
Sur:
محمد عبّو: لا ثقة لنا في أي تعديل وزاري قادم لأنه لن يأتي بأي شيء ايجابي لتونس
ماكم تلوجو على التنمية و المصانع و المستشفيات و الجامعات، هاو حبس خير منهم لكل...."
Par:
abstract1 (
Tunisia
)
Sur:
باجة: انطلاق أشغال القسط الاول من مشروع بناء سجن مدني بمواصفات عالمية
والله عندنا مثقفون ومحللون جيدون لماذا الإصرار على استدعاء هذا التافه واستحمار الشعب..."
Par:
adel22 (
Europe
)
Sur:
المزوغي: حماس تدرب الإرهابيين في تونس!!
يرفض التعزية في شهيد تونس ويركض للتعزية في الالمان كلهم صهاينة من ساكن قصر قرطاج إلى ساكن بار..."
Par:
sinbad (
Qatar
)
Sur:
محمد الناصر يؤدي واجب العزاء إثر عملية برلين الإرهابية
Oui, '' le voleur n'éclaire pas le lieu lorsqu'il est entrain de voler quelque chose''. Il es..."
Par:
lechef (
Tunisia
)
Sur:
ناشط سياسي ألماني لأنيس العمري: نعلم انك بريئ وانه يتم التلاعب بك من المخابرات ككبش فداء
Lire plus de commentaires...
On Air:
Par:nasehlelleh (Tunisia )
Sur:مقتل المشتبه به في تنفيذ هجوم برلين في ميلانو