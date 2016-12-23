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مقتل المشتبه به في تنفيذ هجوم برلين في ميلانو

Vendredi 23 Decembre 2016
وكالات - أعلن مصدر أمني إيطالي، الجمعة، مقتل المشتبه فيه بهجوم شاحنة ببرلين خلال إطلاق نار في مدينة ميلانو الإيطالية، بحسب "رويترز".
وقالت وزارة الداخلية الإيطالية إن الوزير سيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من الجمعة.




Publié le:2016-12-23 10:49:01

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3 de 3 commentaires pour l'article 135831

Nasehlelleh  (Tunisia)  |Vendredi 23 Decembre 2016 à 11h 25m |           
لعب مخابراتي سيء الاخراج في مؤامرة قذرة تستهدف بلدنا ومن وراءه العرب والمسلمين...اشتم رائحة امر دبر بليل

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 23 Decembre 2016 à 11h 01m |           
قتل وقتلت معه معرفة الحقيقة، هل هو المجرم ام لا

Abid_Tounsi  (United States)  |Vendredi 23 Decembre 2016 à 10h 57m |           
و هذا ما قاله الناشط الألماني "مارتن ليجون"، كي يموت معه خيط الحقيقة، و تلفق التهمة كالعادة للمسلمين، وينعتهم أعداء الدين بالإرهاب، و هلم جرا من نفس السيناريو...



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