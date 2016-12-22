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الادعاء العام الألماني يصدر مذكرة اعتقال بحق أنيس عامري

Jeudi 22 Decembre 2016
وكالات - أصدر الادعاء العام الاتحادي الألماني يوم الخميس 22 ديسمبر 2016 أمر اعتقال ضد الشاب التونسي أنيس عامري بتهمة الهجوم بشاحنة على سوق عيد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين، بحسب متحدثة باسم الادعاء مساء اليوم في مدينة كارلسروه الألمانية. وقالت المتحدثة أن الأدلة تشير إلى أن عامري هو من قاد الشاحنة التي اقتحمت السوق.

وفي إطار البحث عن المزيد من الأدلة والقرائن عن المشتبه به قامت السلطات بتفتيش العديد من الأماكن في ولايتي برلين وشمال الراين-فيستفاليا، كان يقيم فيها ويتردد عليها طالب اللجوء التونسي. فقد ذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن قوات خاصة تابعة للشرطة الألمانية اقتحمت اليوم الخميس مركز تجمع للسلفيين في حي "موابيت" بالعاصمة، يشتبه أن عامري كان يتردد عليه بعد وصوله ألمانيا العام الماضي.وذكرت صحيفة "برلينر تسايتونغ" أنه تم استخدام قنبلة صوتية خلال العملية.





Publié le:2016-12-22 23:47:32

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