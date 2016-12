De Mistura salue la médiation d’Ankara et de Moscou dans l’évacuation d’Alep

Jeudi 22 Decembre 2016





Publié le:2016-12-22 20:35:16

L'envoyé de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, s’est félicité de la médiation de la Turquie et de la Russie concernant le cessez-le-feu et les opérations d'évacuation des habitants des quartiers Est de la ville syrienne d'Alep.C’est ce qui ressort d’une conférence de presse tenue jeudi, par le délégué de l’ONU à Genève, à l’issue d’une réunion du groupe de travail sur l'aide humanitaire en Syrie.Staffan de Mistura a relevé l'évacuation de milliers de civils d'Alep, vers des zones contrôlées par l'opposition. Il a ajouté: «Beaucoup d'entre eux sont allés à Idlib qui pourrait devenir théoriquement la prochaine Alep ».Les organisations turques d’aides humanitaires ont joué un rôle important dans les évacuations, et ont rempli de lourdes tâches, a-t-il souligné.De Mistura a également évoqué les longues négociations menées par la Turquie et la Russie au sujet d’Alep, se félicitant de la médiation assumée par les deux pays dans les opérations d'évacuation.La Turquie a été l’un des pays les plus affectés par la guerre qui se poursuit en Syrie, a-t-il noté.