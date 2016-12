L’Egypte demande le report du vote sur les colonies israéliennes à l’ONU

Jeudi 22 Decembre 2016





Le vote sur le projet gyptien de rsolution appelant mettre fin aux colonies israliennes dans les territoires palestiniens occups, a t report, jeudi soir, sine die par le Conseil de scurit des Nations Unies.Des diplomates aux Nations Unies ont indiqu au correspondant dAnadolu sous le sceau de l'anonymat, que la dlgation gyptienne aux Nations Unies a demand le report du vote sur le projet de rsolution, moins de cinq heures avant le dbut initialement prvu de la sance.Les diplomates ont indiqu que l'Egypte n'a pas jusquici fix de nouvelle date pour le vote sur le projet de rsolution prsent au Conseil de scurit au sujet de la colonisation isralienne.La dcision de l'Egypte [seul membre arabe du Conseil de scurit] de reporter sine die le vote sur le projet de rsolution est due la pression politique exerce par Isral sur le Caire, ont dclar les mmes sources.Selon les diplomates, l'Egypte a t contrainte de reporter le vote en raison de la forte opposition exprime par Isral et par le prsident amricain lu Donald Trump.Il n'a pas t possible dans limmdiat de recueillir des commentaires du reprsentant gyptien au Conseil de scurit des Nations unies, Omar Abu al-Atta, demeur injoignable, selon le correspondant dAnadolu.Le Caire n'a fait aucune dclaration officielle sur les raisons du report du vote sur le projet de rsolution jusqu 18:00 GMT.Dans un message diffus sur Twitter, le prsident lu amricain, Donald Trump, avait appel, plus tt dans la journe, Washington recourir son droit au veto contre le projet de rsolution gyptienne.De son ct, le reprsentant permanent d'Isral auprs de l'ONU, Danny Danon, avait considr le projet de rsolution sur larrt des colonies dans les Territoires occups, qui devait tre soumis au vote jeudi au Conseil de scurit, comme le comble de lhypocrisie.Ce projet ne fera pas avancer le processus diplomatique et sera une rcompense pour la politique dincitation [ la violence] et de terrorisme adopte par les Palestiniens, a-t-il dclar dans un communiqu envoy aux journalistes accrdits lONU.Pour Danon, il est inadmissible que le Conseil dpense son temps et son nergie discuter sil faut, ou non, adresser un blme la seule vraie dmocratie au Moyen-Orient, au mme moment que des milliers de personnes sont massacrs en Syrie.Le diplomate isralien a exhort les quinze membres du Conseil de scurit voter contre ce projet. Nous estimons que notre grand alli [les Etats-Unis] ne laissera pas passer ce projet unilatral et hostile Isral, a-t-il ajout.Le projet en question considre toutes les colonies israliennes construites sur les terres palestiniennes occupes depuis 1967 comme illgitimes et demande Isral, en tant que force doccupation, de cesser immdiatement et totalement toutes ses activits de colonisation dans les Territoires occups y compris Jrusalem-Est.