النادي البنزرتي يعيش اسوا ازمة مالية في تاريخه ( رئيس النادي)

Jeudi 22 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-22 19:49:44

- افاد عبد السلام السعيداني رئيس النادي الرياضي البنزرتي أنّ " الفريق يعيش أسوأ أزمة مالية في تاريخه حيث ارتفعت نفقات فريق كرة القدم إلى 3 مليون دينار في حين لم تتجاوز المداخيل 700 ألف دينار." واوضح في تصريح ادلى به لاحدى الاذاعات الخاصة مساء اليوم الخميس انه " لن يكون قادرا على مواصلة التجربة على راس الفريق حتى نهاية الموسم " مؤكدا انه " قد يغادر الفريق بعد الجلسة العامة في جويلية 2017" واشار السعيداني الى ان النادي البنزرتي " لم يتحصل على المبالغ التي تعهد بتقديمها عدد من المستشهرين" ملاحظا ان " أطرافا عديدة ترفض وجوده على رأس النادي البنزرتي وتتعمد تعطيل المسيرة الرياضية للنادي." وفي سياق متصل قال السعيداني " يجب التفريط في 4 لاعبين خلال الميركاتو الشتوي المقبل حتى يتمكن النادي من توفير قرابة مليون دينار وذلك قبل انتهاء عقودهم في جوان 2017 " مبينا ان " المدافع سليمان كشك قدّم الكثير للنادي البنزرتي وقد تلقى عرضا يستجيب لطموحاته ويناسب انتظارات النادي.