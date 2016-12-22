النادي البنزرتي يعيش اسوا ازمة مالية في تاريخه ( رئيس النادي)

" واوضح في تصريح ادلى به لاحدى الاذاعات الخاصة مساء اليوم الخميس انه " لن يكون قادرا على مواصلة التجربة على راس الفريق حتى نهاية الموسم " مؤكدا انه " قد يغادر الفريق بعد الجلسة العامة في جويلية 2017" واشار السعيداني الى ان النادي البنزرتي " لم يتحصل على المبالغ التي تعهد بتقديمها عدد من المستشهرين" ملاحظا ان " أطرافا عديدة ترفض وجوده على رأس النادي البنزرتي وتتعمد تعطيل المسيرة الرياضية للنادي.
" وفي سياق متصل قال السعيداني " يجب التفريط في 4 لاعبين خلال الميركاتو الشتوي المقبل حتى يتمكن النادي من توفير قرابة مليون دينار وذلك قبل انتهاء عقودهم في جوان 2017 " مبينا ان " المدافع سليمان كشك قدّم الكثير للنادي البنزرتي وقد تلقى عرضا يستجيب لطموحاته ويناسب انتظارات النادي.
Publié le:2016-12-22 19:49:44
Par:Sami Jarrar (Tunisia )
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