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Culture

فتح باب الترشحات للمشاركة في ''ليالي الفيلم التونسي القصير بباريس''

Jeudi 22 Decembre 2016
بــاب نــات - أعلنت مؤسسة دار تونس بباريس عن فتح باب الترشحات، أمام الشبان الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، للمشاركة في الدورة الرابعة لتظاهرة "ليالي الفيلم التونسي القصير بباريس" وذلك في أجل أقصاه يوم 14 جانفي 2017 .
وستلتئم الدورة الرابعة لهذا الموعد السينمائي السنوي يومي 27 و28 جانفي المقبل، علما أن المشاركة مفتوحة أمام السينمائيين التونسيين الشبان الذين أخرجوا أفلام تحريك أو أفلام روائية أو تجريبية في السنوات الأخيرة على أن تتجاوز تاريخ 1 جانفي 2014 .
ويشترط أن تكون نسخ الأفلام المرسلة مرفوقة بعنونة بالأنقليزية أو الفرنسية، وألا تتجاوز 30 دقيقة (باستثناء المقدمة أو ما يعرف بالجينيريك) ما عدى الأفلام الوثائقية حيث تستغرق مدة الشريط 40 دقيقة على أقصى تقدير.
وعلى الراغبين في المشاركة توجيه مطالبهم ونسخا من أعمالهم السينمائية إلى مؤسسة دار تونس (ليالي الفيلم التونسي القصير) على عنوانها البريدي بباريس أو على البريد الالكتروني akram.belaid@maisondelatunisie.org وإثر عرض الأفلام المنتقاة يومي 27 و28 جانفي المقبل، سيقع اختيار أفضلها من قبل لجنة تحكيم تضم مهنيين مختصين في السمعي البصري، سيتم الكشف عن أسمائهم لاحقا، وفق ما جاء في الموقع الرسمي لمؤسسة دار تونس، علما أن توزيع الجوائز على الفائزين سيكون خلال حفل يقام في شهر مارس 2017.



Publié le:2016-12-22 15:33:21

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