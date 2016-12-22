مجلة ألمانية: منفذ هجوم برلين أبدى استعداده ليصبح انتحاريا

قالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية الواسعة الانتشار إن التونسي أنيس عامري، المشتبه به في تنفيذ الهجوم بشاحنة على سوق عيد الميلاد في برلين أبدى استعداده من قبل لأن يصبح انتحاريا. واستندت المجلة في معلوماتها إلى مراقبة مكالمات هاتفية أجراها عامري، لكن تلك الادعاءات لم تكن كافية لألقاء القبض عليه. وتابعت المجلة في تقريرها أن عامري جمع معلومات عن كيفية الحصول على أسلحة.
وتبحث السلطات الأمنية عن أنيس عامري وتشتبه به بتتنفيذ هجوم برلين الذي أدى إلى مقتل سائق الشاحنة و11 شخصا وجرح نحو 50 آخرين.
Publié le:2016-12-22 12:55:29
Par:ouardi (France )
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