مجلة ألمانية: منفذ هجوم برلين أبدى استعداده ليصبح انتحاريا

Jeudi 22 Decembre 2016

وكالات





Publié le:2016-12-22 12:55:29

- أفاد تقرير لمجلة "دير شبيغل" الألمانية أن المشتبه به في تنفيذ هجوم برلين أبدى استعداده قبل عدة شهور أن يصبح انتحاريا. وذلك استنادا إلى مراقبة مكالمات هاتفية.قالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية الواسعة الانتشار إن التونسي أنيس عامري، المشتبه به في تنفيذ الهجوم بشاحنة على سوق عيد الميلاد في برلين أبدى استعداده من قبل لأن يصبح انتحاريا. واستندت المجلة في معلوماتها إلى مراقبة مكالمات هاتفية أجراها عامري، لكن تلك الادعاءات لم تكن كافية لألقاء القبض عليه. وتابعت المجلة في تقريرها أن عامري جمع معلومات عن كيفية الحصول على أسلحة.وتبحث السلطات الأمنية عن أنيس عامري وتشتبه به بتتنفيذ هجوم برلين الذي أدى إلى مقتل سائق الشاحنة و11 شخصا وجرح نحو 50 آخرين.