Radio Babnet Tunisie  On Air: Oulaya - Fighorba  
Monde

مجلة ألمانية: منفذ هجوم برلين أبدى استعداده ليصبح انتحاريا

Jeudi 22 Decembre 2016
وكالات - أفاد تقرير لمجلة "دير شبيغل" الألمانية أن المشتبه به في تنفيذ هجوم برلين أبدى استعداده قبل عدة شهور أن يصبح انتحاريا. وذلك استنادا إلى مراقبة مكالمات هاتفية.

قالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية الواسعة الانتشار إن التونسي أنيس عامري، المشتبه به في تنفيذ الهجوم بشاحنة على سوق عيد الميلاد في برلين أبدى استعداده من قبل لأن يصبح انتحاريا. واستندت المجلة في معلوماتها إلى مراقبة مكالمات هاتفية أجراها عامري، لكن تلك الادعاءات لم تكن كافية لألقاء القبض عليه. وتابعت المجلة في تقريرها أن عامري جمع معلومات عن كيفية الحصول على أسلحة.
وتبحث السلطات الأمنية عن أنيس عامري وتشتبه به بتتنفيذ هجوم برلين الذي أدى إلى مقتل سائق الشاحنة و11 شخصا وجرح نحو 50 آخرين.



Publié le:2016-12-22 12:55:29

festival-48df2f558060d044fc656f10ec700736-2016-12-22 12:55:29
    
    
    
    
    





2 de 2 commentaires pour l'article 135786

Elmejri  (Switzerland)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 14h 38m | Par           
صحافة الإثارة .......... على السلطات التونسية ايضا كشف الحقائق لعملية الاغتيال في صفاقس اولا واعلام الرأي العام لان الألمان خبثاء ولهم اثر و يد في الجريمة...ويحاولون التشويش على الأبحاث بطرق مسترابة....انشاء الله هذه المرة يكون التحقيق بدون ضغوط وابتزازات سرية Spionage et contre Spionage ..... كتبت صحيفة برلينر تزيتونغ هذا الصباح: قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره (من الحزب الديمقراطي المسيحي): "إن المشتبه به ليس بالضرورة الجاني. …. نتمنو انهم يقبضوا على الجاني الحقيقي حيّا ان كان هو او غيره

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 14h 36m |           
مسؤول قناة تلفزية يحذر أنيس العمري بأن يعطي جوابه على الإتهامات ويقدم له خدمات قناته لنشر رسالته ويقول على حسب رأيه ان أنيس هو كبش فداء في هذه القضية وهذا عنوان الفيديو مترجم كذلك

https://www.facebook.com/alhakikaaa/?fref=ts



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12361,9

  • (20/12)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 2,41949 DT        1$ =2,32631 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/12)   564,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |135786 3521|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires