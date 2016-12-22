طرد ممثل أمريكى من طيران دلتا لأنه تحدث باللغة العربية مع والدته فى الهاتف

Jeudi 22 Decembre 2016

وكالات





Publié le:2016-12-22 11:29:22

- ظهرت العنصرية فى أغرب حالتها عندما تم طرد الممثل الأمريكى أدم صالح والذى ينتمى لأصل يمنى بسبب محادثة جرت بينه وبين والدته باللغة العربية داخل إحدى طائرات شركة دلتا الأمريكية.وقال صالح في الفيديو: "يتم طردي من الطائرة بسبب تحدّثي باللغة العربية. رغم أننا الآن في عام 2016، فإننا للأسف ما زلنا نُطرد من الطائرة بسبب اللغة المختلفة. تكلمت كلمة واحدة عربية وسأُطرد من الطائرة بسببها، لا أصدق ما يجري لي أبداً".كما يظهر آدم في الفيديو وهو يهم بأخذ أمتعته داخل الطائرة، غاضبا ومستنكرا قرار إخراجه لأنه كان يتحدث مع أمه عبر الهاتف بالعربية، قائلا إنه لا يعقل أن أمرا كهذا قد يحصل في 2016.وقد صرحت دلتا في بيانها أنها تحقق في الواقعة وتأخذ اتهامات العنصرية على محمل الجد، مشيرة إلى أنها حجزت للمسافرين مقعدين في الرحلة المقبلة إلى نيويورك.