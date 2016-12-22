Radio Babnet Tunisie  On Air: Aballah Rwaished - Rahaltai  
Monde

طرد ممثل أمريكى من طيران دلتا لأنه تحدث باللغة العربية مع والدته فى الهاتف

Jeudi 22 Decembre 2016
وكالات - ظهرت العنصرية فى أغرب حالتها عندما تم طرد الممثل الأمريكى أدم صالح والذى ينتمى لأصل يمنى بسبب محادثة جرت بينه وبين والدته باللغة العربية داخل إحدى طائرات شركة دلتا الأمريكية.

وقال صالح في الفيديو: "يتم طردي من الطائرة بسبب تحدّثي باللغة العربية. رغم أننا الآن في عام 2016، فإننا للأسف ما زلنا نُطرد من الطائرة بسبب اللغة المختلفة. تكلمت كلمة واحدة عربية وسأُطرد من الطائرة بسببها، لا أصدق ما يجري لي أبداً".

كما يظهر آدم في الفيديو وهو يهم بأخذ أمتعته داخل الطائرة، غاضبا ومستنكرا قرار إخراجه لأنه كان يتحدث مع أمه عبر الهاتف بالعربية، قائلا إنه لا يعقل أن أمرا كهذا قد يحصل في 2016.

وقد صرحت دلتا في بيانها أنها تحقق في الواقعة وتأخذ اتهامات العنصرية على محمل الجد، مشيرة إلى أنها حجزت للمسافرين مقعدين في الرحلة المقبلة إلى نيويورك.



Publié le:2016-12-22 11:29:22

festival-dffdda33731cca6a23d3c029b5b1f9f5-2016-12-22 11:29:22
    
    
    
    
    





2 de 2 commentaires pour l'article 135781

Slimene  (France)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 14h 16m |           
@Azzah.Si Tu juges que la France est néocolonialiste,une question tout à fait simple,qu'est Ce que Tu fous en France?!!

Azzah  (France)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 13h 05m |           
Pendant ce temps nous continuons à assassiner la langue arabe dans nos écoles et nos universités, à la télé, dans notre parlement où quelque "francophone" s'autorisent à représenter le peuple tunisien dans la langue neo-colonisatrice..

Il nous faut faire comme les américains : interdire l'expression non arabe dans nos pays.

Il y aura d'abord un retour à la fierté arabe qui génèrera l'arrêt de toute forme de fuite de nos jeunes vers un ailleurs.

L'enseignement en tunisie et ailleurs dans le monde arabe doit être intégralement fait en arabe pour re-créer des élites. Ce sont les élites qui forment les locomotives de leurs pays.

Les élites arabes doivent re-jouer leur rôle en re-donnant aux peuples arabes la conscience d'être arabe, la connaissance de notre histoire, le respect de nos anciens et de nos père (non l'oubli et l'anonymat dans lequel nous les avons enterrés), un futur qui s'inscrit à l'intérieur des frontières du monde arabe.

Tant que dans nos école, dans nos universités, dans nos TV ce sont ou le français ou l'anglais qui sont valorisés notre monde arabe ira se dissoudre dans des pays où on les humilira.



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12361,9

  • (20/12)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 2,41949 DT        1$ =2,32631 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/12)   564,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |135781 4655|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires