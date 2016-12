France: Une femme exclue d'une cérémonie municipale pour son foulard

Mercredi 21 Decembre 2016





Une femme de confession musulmane a été exclue de la salle municipale du Raincy (Ile-de-France) pour avoir porté un foulard, considéré comme un "signe ostentatoire" par le maire de la commune, a rapporté mercredi le Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF).La femme, qui voulait accompagner sa nièce de deux ans à l'événement accueillant parents et enfants pour des remises de cadeaux, dans l'esprit de Noël, a été sommée, à trois reprises, dont une fois par le maire Jean-Michel Genestier lui-même, de quitter la salle où se tenait la cérémonie.La Raincéenne, dont le nom n'a pas été révélé, a été approchée initialement par une employée de la mairie pour une discussion "en privé". Elle a ainsi été informée qu'elle "n’a pas le droit de rester” car elle porte “un signe ostentatoire” et que “c’est [la salle municipale] une institution laïque”.َAu moment où elle se dirigeait vers la sortie, la jeune femme a eu le soutien d'une autre participante à l'évènement qui a confié au Collectif avoir été "particulièrement sensible à ce qui s'est passé".En regagnant sa place, la jeune femme a été approchée une deuxième fois par l'employée de la mairie qui l'a tancée devant le public "Il faut sortir, vous ne pouvez pas rester ici !”.La victime a alors refusé de quitter la salle exigeant que l'employée de la mairie lui montre la loi justifiant une telle éviction. En l'absence d'une réponse de la part de l'employée, elle a continué à prendre part à la cérémonie, cette fois-ci pour faire face au maire lui-même.“Le maire vient me voir avant de quitter la salle, me demandant si 'Ça va ?'. Je lui réponds 'Oui ça va mais bon…' quand il me coupe la parole et ose dire 'C’est un signe ostentatoire, on fait de notre mieux pour faire respecter les lois, c’est pour le bien de la République !'. Il n’a même pas eu la décence de me regarder dans les yeux", confie la victime dans son témoignage relayé par le CCIF.Accusant le maire d'infliger "une humiliation publique à une femme", le CCIF estime, dans un communiqué,"la première des nécessités, au niveau des municipalités comme au plus haut niveau de l’Etat, est de rassembler le peuple et non d’en exclure une partie en raison de leur confession religieuse", notamment dans le contexte du "basculement raciste" en France.