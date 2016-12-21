اشتباك بالأيدي بين حرس السيسي وحرس الرئيس الأوغندي

Mercredi 21 Decembre 2016

وكالات





Publié le:2016-12-21 19:47:12

- أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "The Ugandan" اشتباكا بالأيدي بين القوات الخاصة للحرس الرئاسي الأوغندي وبين الحرس الشخصي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد 18 ديسمبر.وزار الرئيس المصري الأحد الماضي، أوغندا تلبيةً للدعوة الموجهة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، ستتطرق المباحثات إلى عدد من القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.