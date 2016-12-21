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اشتباك بالأيدي بين حرس السيسي وحرس الرئيس الأوغندي
Mercredi 21 Decembre 2016
وكالات
- أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "The Ugandan" اشتباكا بالأيدي بين القوات الخاصة للحرس الرئاسي الأوغندي وبين الحرس الشخصي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد 18 ديسمبر.
وزار الرئيس المصري الأحد الماضي، أوغندا تلبيةً للدعوة الموجهة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، ستتطرق المباحثات إلى عدد من القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.
Publié le:2016-12-21 19:47:12
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commentaires pour l'article 135766
Incuore
(Tunisia)
|
Mercredi 21 Decembre 2016 à 20h 39m | Par
السيسي المتخلف من مصيبة إلى أخرى فالرئيس المضيف عامله كالمتسول و حراسه ضربوا حراس السيسي
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KhNeji
(Tunisia)
|
Mercredi 21 Decembre 2016 à 20h 33m |
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