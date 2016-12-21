النجم الساحلي يعزز صفوفه بهداف البطولة النيجيرية غودوين اوبادجي

Mercredi 21 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-21 23:09:06

- اعلن فريق ويكي توريست النيجيري على صفحته الرسمية على الفايسبوك ان اللاعب غودوين اوبادجي - افضل هداف في بطولة القسم الاول النيجيري في الموسم الفارط - انتقل الى النجم الساحلي.وافاد الفريق ان "اللاعب اتم الاجراءات الخاصة بالانتقال الى الفريق الكبيرالنجم الساحلي لفترة تمتد الى 4 سنوات ونصف.وقد خضع لاختبار طبي امس الثلاثاء ".واكد مصدر قريب من النجم صحة هذا الخبر مشيرا الى ان توقيع العقد سيتم قريبا بعد اتمام اجراءات الانتقال.ويبلغ أوبادجي 19 سنة وهو ينشط في فريق ويكي توريستس، وكان اجرى مؤخرا اختبارا مع فريق سبارتاك موسكو الروسي الا انه لم يتوفق في الحصول على العقد.