Radio Babnet Tunisie  On Air: Aballah Rwaished - Rahaltai  
Sport

النجم الساحلي يعزز صفوفه بهداف البطولة النيجيرية غودوين اوبادجي

Mercredi 21 Decembre 2016
بــاب نــات - اعلن فريق ويكي توريست النيجيري على صفحته الرسمية على الفايسبوك ان اللاعب غودوين اوبادجي - افضل هداف في بطولة القسم الاول النيجيري في الموسم الفارط - انتقل الى النجم الساحلي.

وافاد الفريق ان "اللاعب اتم الاجراءات الخاصة بالانتقال الى الفريق الكبيرالنجم الساحلي لفترة تمتد الى 4 سنوات ونصف.
وقد خضع لاختبار طبي امس الثلاثاء ".
واكد مصدر قريب من النجم صحة هذا الخبر مشيرا الى ان توقيع العقد سيتم قريبا بعد اتمام اجراءات الانتقال.
ويبلغ أوبادجي 19 سنة وهو ينشط في فريق ويكي توريستس، وكان اجرى مؤخرا اختبارا مع فريق سبارتاك موسكو الروسي الا انه لم يتوفق في الحصول على العقد.



Publié le:2016-12-21 23:09:06

festival-c5337b4a770091d8497da24185c08f65-2016-12-21 23:09:06
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 135763



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12361,9

  • (20/12)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 2,41949 DT        1$ =2,32631 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/12)   564,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |135763 3147|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires