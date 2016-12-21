عقوبة ب3 مقابلات دون حضور الجمهور لمستقبل قابس

Mercredi 21 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-21 22:07:14

- سلطت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عقوبة ب3 مقابلات دون حضور الجمهور ضد فريق مستقبل قابس اضافة الى غرامة مالية قدرها 3000 دينار على اثر الاحداث التي شهدتها مباراة الدربي بين المستقبل والملعب القابسيين الاحد الماضي لحساب الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم حسب ما افاده الناطق الرسمي باسم الرابطة هشام المناعي في تصريح ل"وات" مساء الاربعاء. واوضح هشام المناعي ان "الستيدة" ستتحمل مصاريف اصلاح ملعب قابس.ومن جهة اخرى، تقرر معاقبة لاعب الملعب القابسي هشام السيفي بمقابلتين فضلا عن خطية مالية ب5000 دينار.كما سلطت نفس العقوبة المالية على لاعبي "الجليزة" اسامة السراي ومحمد الشيباني.وقرر المكتب الجامعي للرابطة كذلك معاقبة المعد البدني للملعب القابسي محمد الساسي بمنعه من الجلوس على بنك البدلاء لمدة مقابلتين مع غرامة مالية ب5000 دينار.وتعرض الترجي الجرجيسي بدوره الى عقوبة مالية ب4000 دينار على خلفية تلفظ الجمهور بعبارات نابية ضد الحكم خلال مباراة النادي البنزرتي لحساب الجولة 11 كما تم تغريم الشبيبة القيروانية بخطية قدرها 2000 دينار بسبب رمي الجمهور ارض الملعب بالمقذوفات مع العود خلال مباراة النادي الصفاقسي لحساب نفس الجولة.