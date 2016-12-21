عقوبة ب3 مقابلات دون حضور الجمهور لمستقبل قابس

ومن جهة اخرى، تقرر معاقبة لاعب الملعب القابسي هشام السيفي بمقابلتين فضلا عن خطية مالية ب5000 دينار.
كما سلطت نفس العقوبة المالية على لاعبي "الجليزة" اسامة السراي ومحمد الشيباني.
وقرر المكتب الجامعي للرابطة كذلك معاقبة المعد البدني للملعب القابسي محمد الساسي بمنعه من الجلوس على بنك البدلاء لمدة مقابلتين مع غرامة مالية ب5000 دينار.
وتعرض الترجي الجرجيسي بدوره الى عقوبة مالية ب4000 دينار على خلفية تلفظ الجمهور بعبارات نابية ضد الحكم خلال مباراة النادي البنزرتي لحساب الجولة 11 كما تم تغريم الشبيبة القيروانية بخطية قدرها 2000 دينار بسبب رمي الجمهور ارض الملعب بالمقذوفات مع العود خلال مباراة النادي الصفاقسي لحساب نفس الجولة.
Publié le:2016-12-21 22:07:14
Par:Azzah (France )
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