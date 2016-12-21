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Politique

المانيا تتهم السلطات التونسية بالتقاعس في ترحيل العمري

Mercredi 21 Decembre 2016
بــاب نــات - نصرالدين السويلمي
تصريحات صادمة تلك التي ادلى بها الاربعاء رالف ياغر "Ralf Jäger" وزير داخلية مقاطعة شمال الراين "North Rhine-Westphalia" ، يتعلق الامر بعملية برلين الدموية التي اودت بحيات 12 من المواطنين الالمان وخلفت عشرات الجرحى ، وكان اخطر ما صدر عن الوزير اتهامه بشكل مباشر للسلطات التونسية بالتقصير في التعامل مع ملف المتهم الاول في العملية ، حيث اكد وزير داخلية "NRW" أنه تقرر ترحيل التونسي انيس العمري من المانيا تجاه تونس بعد ان رفضت الادارة الفدرالية للجوء واللاجئين منحه حق اللجوء .

واكد الوزير ان سلطات مقاطعة الراين طلبت من الدوائر التونسية تسليمها وثيقة سفر للمعني انيس العمري ، لكنها لم تستجب ! ما ادى الى تأخير ترحيل المتهم . وما اثار وسائل الاعلام الألمانية تاكيد وزير الداخلية عن تسلم بلاده لوثيقة سفر انيس العمري اليوم الاربعاء من السلطات التونسية ، في عملية تدارك فاشلة كان الاجدر ان لا تقدم الدوائر القنصلية عليها وان تمضي في طرح وجهة نظرها حول عدم التجاوب بعيدا عن "البريكولاج" الذي لا ينفع في مثل هذه المقامات وخاصة مع دول يسود فيها القانون وبعيدة كل البعد عن التسويات الخلفية .

الوزير رالف ياغر اكد ايضا ان انيس العمري يقيم في برلين وتنقل لفترة محدودة الى مقاطعة شمال الراين ، كما اشار الى ان الدوائر الامنية رصدته منذ مدة وانطلقت في تبادل المعلومات حوله مع المركز المختص في ترصد الارهاب ، ووفق الوزير ان ادراة الاجرام بمقاطعة شمال الراين طالبت خلال خلال شهر جويلية بفتح تحقيق مع المتهم .


هذه التطورات قد تسهم في ارتفاع وتيرة القلق لدى الجالية التونسية التي افزعتها المعلومة حول جنسية المتهم الاول ، واذا ما تعاملت السلطات الالمانية بحدية مع احجام الدوائر التونسية المختصة على تسليم الجواز ، وحاولت تضخيم الامر ليبدو وكانه العامل الاول الذي تسبب في الجريمة ، فان الايام القادمة سوف تشهد المزيد من الضغوطات النفسية على التونسيين والاكيد أن القلق سوف يتضاعف وتطفو الهواجس ولن يكون التونسي ببعيد عن التلويح والتلميح في الشارع او في المؤسسات الالمانية ، رغم ان الخطاب الرسمي ومنذ انطلاق الاحداث الدامية ، واضب على الدعوة للفصل بين النسيج الالماني المتعدد والعناصر الارهابية ، ونبهت الى خطورة ربط الارهاب بجنسية او دين معين.



Publié le:2016-12-21 18:56:31

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26 de 26 commentaires pour l'article 135758

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 12h 40m |           
Je suis surpris par certains commentateurs qui attribuent tout à l'absence d'un direction ou une agence de renseignement très forte, le fautif pour eux est tout désigné: la révolution et le Troïka.
1. On a eu continuellement un service de renseignement fort et on a gardé en place ces agents qui auraient dû être arrêtés et jugés pour crimes contre l'humanité
2. la présence de ce corps de renseignement fort par le passé ne nous a protégé contre aucuns des 3 précédents crimes commis par le mossad en Tunisie
3. ce corps n'était puissant et efficace que contre le peuple et les opposants au régime. Il a semé la terreur parmi le peule. Il était le moyen d'oppression contre le citoyen et c'est ce que ces commentateurs demandent à revoir.

Oceanus  (Spain)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 11h 16m |           
Pour moi tout est planifie pour que la tunisie tombe ko et ne se remet plus sur pied.la tunisie a beaucoup d ennemis ,parmi eux ceux qui font l ami et c est des menteurs satans.des attaque pareils aident a salir la reputation fait fuir ceux qui veulent investir en tunisie et eloigne les touristes et fait de nous une race d assasins.les plus grands ennemis se trouvent chez nous et c est des antennes aux cotes ennemis exterieures et qui font
semblants d etre des polititiens chevronnes.le plus grand probleme est ne pas un service d intelligence et de renseignements fort et existant en tunisie et en dehors de la tunisie pour suivre tout.l orsque chahed decide de creer un service d intelligence beaucoup de voix ont commence a aboire car ils savent que si ca marche bien ,beaucoup de personnalites politiques et economiques finiront dans les prisons pour trahison nationale.en plus il faut
montrer cette souverainete en imposant le visa sur certains pays d ou on sent le danger et arreter de faire le mendiant et montrer a certains pays qu on prefere ne pas avoir des relations avec eux

Nasehlelleh  (Tunisia)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 10h 33m |           
لم يعد البطئ في الاجراءات الادارية نقمة مزمنة على المواطن في الداخل فحسب بل تجاوزه الى خارج الحدود وفي عديد المجالات ليكون ثمنه باهظا هاته المرة فهل يقع اليوم محاسبة المقصرين...?

Devil  (France)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 10h 27m |           
C'est toujours facile de dire que c'est la faute des autres...ça ne m'étonnerait pas d'eux qu'il condamne la Tunisie à indémniser les familles des victimes (Trump veut le faire avec l'arabie Saoudite pour l'affaire du 11/09/2001).
Notre gouvernement qui fait la poltique de l'autruche en ce moment a intêret à faire face à ça avec plus de courage, d'humilité et de fermeté sinon ils n'hésiteront pas à les évincer comme ils l'ont fait avec ZABA. (w billehi salmouli ala haybit dawla ken ritouha)

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 10h 21m |           
كتبت صحيفة برلينر تزيتونغ Berliener Zeitung هذا الصباح:
قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره (من الحزب الديمقراطي المسيحي): "إن المشتبه به ليس بالضرورة الجاني. ….

نتمنو انهم يقبضوا على الجاني الحقيقي ان كان هو او غيره

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 09h 29m | Par           
Le terrorisme est le même partout et doit être éradiqué....Les autorités tunisiennes reprocheront de la même manière aux autorités allemandes le fait de délivrer des passeports á des terroristes non allemands qui ont commis l'attentat terroriste de Sfax.

Abdallah Arbi  (Tunisia)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 09h 16m |           
Le terrorisme , nous le condamnons sans réserve aucune mais il me semble que les propos du ministre Allemand de l'Intérieur ne sont pas convaincants : un pays comme l'Allemagne qui ne trouve pas le moyen d'expulser un suspect pourtant bien connu me semble une chose inadmissible .Du reste, à notre tour, nous dirons aux autorités allemandes : que font chez nous les Allemands d'origine sioniste et qui sèment le terrorisme dans note pays
?

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 09h 12m |           
شتم وقلت احترام وانا لم اشتمه

C'est plutôt toi qui dois te soignes.

Karimyousef  (France)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 00h 26m | Par           
L'islamisme radical est une maladie destructrice , c'est un cancer qui ravagé les corps et les esprits.il faut qu'il soit combattu par la plus grande fermeté.la plupart des activistes souffrent de troubles psychiatriques cachés par une apparence religieuse.et rien ne justifie leur crime et leur projet meurtrier. Les autorités tunisiennes doivent assumer sa responsabilité de ne avoir été plus réactive pour expulser ce criminel.

Slimene  (France)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 23h 39m |           
@Nouri.C'est plutôt toi qui dois te soignes.Tu cherche par tous les moyens,souvent maladroits,à venir en aide aux terroristes et Les dédouaner de leurs horreurs.Essayer de trouver des failles dans l'enquête sur un acte islamiste fou,c'est hallucinant!!

Erwin Paulus  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 22h 26m |           
À chaque fois qu'un attentat est commis par un malade au nom d'une idéologie destructrice, quelques commentateurs aussi malades que lui essayent de le défendre. Malheureusement, l'instinct de la haine est toujours présent dans leurs esprits morbides.

Erwin Paulus  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 22h 14m |           
Le titre insinue clairement le désir de ne pas coopérer avec les autorités allemandes pour défendre le terroriste présumé.

Mandhouj  (France)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 22h 06m |           
Pour être dans l'amalgame facile, nous avons l'attentat de Nice avec un chauffeur livreur tunisien, cette attentat le chauffeur livreur est aussi tunisien, et bien avant qu'il y a un troisième, je vous conseille de licencier tous les chauffeurs livreurs de nationalité ou origine tunisienne.. Et nous en Tunisie vu que le journaliste a la nationalité allemande, nous empêcherons tout hommes, femme de presse ou de communication d'entrer en
Tunisie... est ce que c'est comme ça que ça se travaille les enquêtes pour des actes terroristes?

Nous comprenons que les allemands ont besoin des résultats rapide, question de message à l'opinion... Mais je suis désolé la lutte contre le terrorisme dépasse la question de l'opinion public... Le Fn en France, comme les nationalistes en Allemagne poussent vers cette tendance de travail avec l'opinion pour marquer des points et gagner des voix... C'est là où le travail des partis démocrates doit faire la différence, sans laisser la voie se
faire pour une radicalisation des esprits et de la société:
- avec une vraie et solide lutte contre le terrorisme des groupes comme d'états,
- avec une diplomatie non clientéliste,
- avec des politiques locales et nationales qui s’intéressent aux besoins des habitants de chaque pays.

Ce ne sont pas les amalgames et le pouvoir financier de la BCE qui vont résoudre les problèmes des citoyens et citoyennes et habitants de chaque pays, et engager le monde dans une voie de paix, vous pouvez en être sûrs.

MENZLY  (Canada)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 21h 54m |           
@ BenMoussa :
المسؤول الألماني يقصد كان أسرعت السلطات التونسية و إستجابت لطلبات ألمانيا لترحيل المتهم راهم روحوا بيه قبل ما يعمل العملية متاعو .. هو توا محل تفتيش في ألمانيا .
مع الشكر

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 21h 51m |           
فيه شخص على هذه الصفحة لا يفهم لا العربية ولا السياسة ولا تحليل موضوعي.
ربي يشفيه

MENZLY  (Canada)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 21h 42m |           
وليد عمي هاذيكا هي الإدارة التونسية .. نحن نعانيو فيها عندنا أكثر من 50 سنة !

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 21h 42m |           
كلام كما يقال غايب شطره ومتناقض مع الوقائع
من ناحية الشرطة الألمانية ترصد 100 ألف أورو للقبض على أنيس عماري
وسي السويلمي يدعي ويعنون المقال "المانيا تتهم السلطات التونسية بالتقاعس في ترحيل العمري"
فليت شعري ما الصحيح ام هو كالعادة لتهامات وتنبير على تونس

Tuttifrutti  (Singapore)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 21h 01m |           
والله
أصبحت أخاف عند كل عملية ارهابية وأطلب الله أن لا يكون تونسي

ان شاء الله يقتلوه كالكلب والى جهنم وبئس المصير

Slimene  (France)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 20h 48m |           
@Nouri.Tu vis en Occident sans que tu saches que le gouvernement ne peut pas dire n'importe quoi parce qu'il y a derrière la famille des victimes et tous les allemands.On n'est pas au Zimbabwe.Quand Ben Ali avait voulu masquer l'attentat de Djerba,le gouvernement allemand avait réagi Et à aucun moment il n'avait pris pour argent comptant la version tunisienne.Tu cherches en vain à chaque fois àinnocenter Les islamistes.Tu auras du boulot à
faire puisque Les attentats qui sont déjà nombreux,risquent de se multiplier à l'infini...

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 20h 17m |           
منقول من صفحات تونسية وما يأكد تعليق Essoltan

السلطات الألمانية تتهم نظيرتها التونسية بالتقصير عندما أرادت ألمانيا ترحيل المتهم إلى تونس و لكن هذا لم يتم بسبب تقصير السلطات التونسية في تأكيد هوية المتهم ( المتهم لم يكن معاه أوراق تثبت هويته) و بقدرة قادر بعد العملية الإرهابية تعثر السلطات الألمانية على بطاقة تعريف تونسية ...!!!
بصراحة الرواية الألمانية تقول مأخوذة من إخراج الداخلية التونسية.


Elmejri  (Switzerland)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 20h 10m | Par           
على السلطات التونسية ايضا كشف الحقائق لعملية الاغتيال في صفاقس لان الألمان لهم اثر و يد في الجريمة...😡😡😡😡Spionage et contre Spionage .....

Essoltan  (France)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 20h 06m |           
Ce ministre est complètement DINGO , il sait bien que les immigrés clandestins ne divulguent jamais leur identité réelle en cas de contrôle policiers . Le marocain devient égyptien , le tunisien devient algérien ect ... Après les services consulaires des ces pays ne vont pas jouer le KGB pour identifier les clandestins arrêtés . Les suspect dans le coup dramatique de Berlin on suppose qu'il soit Tunisien . Les fameux document trouvé dans la
cabine du camion au nom du Tunisien " Aniss " est peut être un leurre pour fausser la piste ( du ou des ) vrais coupables .
Notre Nouvelle Tunisie est INNOCENTE de tous ces crimes .
Nous condamnons ces actes odieux qui cherchent à attiser la Haine entre les peuples ...

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 20h 02m |           
نداء تونس قادر على ادارة اربع دول ....و هاو الدليل ....هاي الدبلوماسية و السياسية الخارجية الناجحة متاع بن تيشة ...مستشار رئيس الجمهورية ...هاي كوارث و مصايب نداء التجمع الذي دمر البلاد على مدى عقود و يريد ان يستمر في ذلك ...و المانيا اول الدول التي نبهت الى الفساد الاداري في تونس و هاهي تكتوي بناره ....

Kakis Rafik  (Germany)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 19h 37m | Par           
الجالية التونسية بالمهجر سوف تدفع الثمن و الأيام بيننا.

Kakis Rafik  (Germany)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 19h 34m | Par           
هذا مما لا شك فيه ، لأن السلطات تريد أن ترتاح من هذه الجرثومة و تلقيه ببلد آخر أو بقارة أخرى . بطبيعة الحال الجاليةالتونسية بالخارج سوف الثمن و الحكومة التونسية عزوزة ما يهمها قرس. و في فصل الصيف نرحب بالجالية التونسية ، و لافتات ترحيب بالمواني التونسية و كل ذالك من أجل الأورو و العملة الصعبة . لا حول و لا قوة إلا بالله العظيم.

Mahdi Aloui  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 19h 31m |           
Est ce que Le ministre allemand cherche un bouc emissaire pour se debarasser des critiques concernant leur manque de vigilance, avant tout Le type est en situation irregulière donc il devra être suivi par les policiers jour et nuit
en plus à cause d'un billet d'avion ils ont perdu des citoyens ,ils auraient du le rapatrier et demander Le prix du billet s'ils prennent la chose au serieux.



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