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الشرطة الألمانية ترصد 100 ألف أورو للقبض على أنيس عماري

Mercredi 21 Decembre 2016
وكالات - أصدرت نيابة مكافحة الإرهاب الألمانية الاربعاء 21 ديسمبر 2016 مذكرة جلب ورصدت مكافأة تقدر ب100 ألف أورو لاعتقال التونسي أنيس العامري المشتبه به في الاعتداء بشاحنة على سوق عيد الميلاد في برلين.
وقدمت الشرطة صورة المشتبه، لافتة في بيان إلى أنه 'قد يكون خطرا جدا ومسلحا' ورصدت مكافأة بقيمة 100 ألف أورو لمن يدلي بمعلومات تقود إليه.

ويذكر أن والد أنيس عماري المشتبه به في تنفيذ عملية برلين الإرهابية قد أكد لاذاعة موزاييك أن ابنه غادر تونس منذ حوالي 7 سنوات خلال عملية الهجرة غير الشرعية "الحرقة" منذ انقطاعه عن الدراسة واتجه نحو إيطاليا وتورط في قضية سرقة وحرق مدرسة في إيطاليا أين قضّى عقوبة في السجن مدتها 4 سنوات.

وأضاف الوالد، الذي يحمل إعاقة، أنّ ابنه ثمّ تحول إلى ألمانيا منذ أكثر من سنة تقريبا ويتواصل مع إخوته هاتفيا بعد أشهر بين المكالمة والمكالمة ولم يتصل بوالده أبدا مؤكّدا انه لم يرسل أي مبلغ مالي منذ هجرته.


وأكد مصدر أمني لاذاعة موازيبك أن أنيس محكوم ضدّه غيابيا بـ 5 سنوات سجنا ومطلوب قضائيا لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان وأمنيا لدى مركز الشرطة بالوسلاتية.

ويذكر أنّ عائلة أنيس عمار تعيش تحت عتبة الفقر ووالده يعمل "حمالا" ووالدته مطلقة وتقيم غالبا في نفس المنزل بحي شاكر بالوسلاتية من ولاية القيروان.

وقد ذكرت صحيفة زودويتشه تسايتونج الألمانية إن التونسي الذي يشتبه بضلوعه في الهجوم على سوق لعيد الميلاد في برلين يوم الاثنين كان على اتصال بشبكة إسلامية تابعة لشخص يعرف باسم أبو ولاء.


Publié le:2016-12-21 20:39:01

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4 de 4 commentaires pour l'article 135754

SIKOU  (Tunisia)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 11h 33m |           
Les allemands ont trouvé une pièce d'identité du suspect sur le tableau du bord du véhicule !!!!
Ils nous prennent pour des c..!!!

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 10h 19m |           
كتبت صحيفة برلينر تزيتونغ هذا الصباح:
قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره (من الحزب الديمقراطي المسيحي): "إن المشتبه به ليس بالضرورة الجاني. ….

نتمنو انهم يقبضوا على الجاني الحقيقي ان كان هو او غيره


Elmejri  (Switzerland)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 01h 29m | Par           
..... على السلطات التونسية ايضا كشف الحقائق لعملية الاغتيال في صفاقس اولا واعلام الرأي العام لان الألمان خبثاء ولهم اثر و يد في الجريمة...ويحاولون التشويش على الأبحاث بطرق مسترابة....انشاء الله هذه المرة يكون التحقيق بدون ضغوط وابتزازات سرية Spionage et contre Spionage .....

Lechef  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 18h 58m | Par           
Nous constatons avec la plus grande simplicité comment ces criminels continuent à commettre des bêtises lorsqu'ils ne sont pas sanctionnés lourdement en cas de fautes graves, sinon comment infliger une sanction de seulement 4 ans pour une personne qui brûle un établissement scolaire . En fait ces gens s'habituent par ces actes à tuer n'importe qui et n'importe quand et s'en moquent de toit le monde. C'est pourquoi tout crime doit être sanctionné correctement et la prison constamment enfermée est le lieu qui leurs convient.



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