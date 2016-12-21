الشرطة الألمانية ترصد 100 ألف أورو للقبض على أنيس عماري

Mercredi 21 Decembre 2016

وكالات





Publié le:2016-12-21 20:39:01

- أصدرت نيابة مكافحة الإرهاب الألمانية الاربعاء 21 ديسمبر 2016 مذكرة جلب ورصدت مكافأة تقدر ب100 ألف أورو لاعتقال التونسي أنيس العامري المشتبه به في الاعتداء بشاحنة على سوق عيد الميلاد في برلين.وقدمت الشرطة صورة المشتبه، لافتة في بيان إلى أنه 'قد يكون خطرا جدا ومسلحا' ورصدت مكافأة بقيمة 100 ألف أورو لمن يدلي بمعلومات تقود إليه.ويذكر أن والد أنيس عماري المشتبه به في تنفيذ عملية برلين الإرهابية قد أكد لاذاعة موزاييك أن ابنه غادر تونس منذ حوالي 7 سنوات خلال عملية الهجرة غير الشرعية "الحرقة" منذ انقطاعه عن الدراسة واتجه نحو إيطاليا وتورط في قضية سرقة وحرق مدرسة في إيطاليا أين قضّى عقوبة في السجن مدتها 4 سنوات.وأضاف الوالد، الذي يحمل إعاقة، أنّ ابنه ثمّ تحول إلى ألمانيا منذ أكثر من سنة تقريبا ويتواصل مع إخوته هاتفيا بعد أشهر بين المكالمة والمكالمة ولم يتصل بوالده أبدا مؤكّدا انه لم يرسل أي مبلغ مالي منذ هجرته.وأكد مصدر أمني لاذاعة موازيبك أن أنيس محكوم ضدّه غيابيا بـ 5 سنوات سجنا ومطلوب قضائيا لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان وأمنيا لدى مركز الشرطة بالوسلاتية.ويذكر أنّ عائلة أنيس عمار تعيش تحت عتبة الفقر ووالده يعمل "حمالا" ووالدته مطلقة وتقيم غالبا في نفس المنزل بحي شاكر بالوسلاتية من ولاية القيروان.وقد ذكرت صحيفة زودويتشه تسايتونج الألمانية إن التونسي الذي يشتبه بضلوعه في الهجوم على سوق لعيد الميلاد في برلين يوم الاثنين كان على اتصال بشبكة إسلامية تابعة لشخص يعرف باسم أبو ولاء.