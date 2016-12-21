فيديو: يوسف المساكني يساهم في فوز لخويا الكبير على الشيحانية (10-صفر)

Mercredi 21 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-21 18:02:52

- ساهم اللاعب التونسي يوسف المساكني في الفوز الكبير الذي حققه لخويا على ضيفه الشيحانية (10-صفر) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الاربعاء على ملعب عبدالله بن خليفة في افتتاح مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري نجوم قطر لكرة القدم.وكان المساكني سجل ثنائية في الدقيتين 28 و71 فيما جاءت بقية الاهداف بواسطة الإسباني تشيسو فلوريس (2) والمغربي يوسف العربي "هاتريك" (23 و66 و83) والمعز علي زين العابدين (39 و74) والكوري الجنوبي نام تي هي (79) وعلي عفيف (80).ورفع لخويا بفوزه السادس على التوالي والعاشر في المسابقة مقابل ثلاثة تعادلات، رصيده إلى 33 نقطة، وانفرد بالمركز الأول مؤقتا بفارق 3 نقاط عن السد الثاني الذي يصطدم بعقبة الجيش الثالث برصيد 28 نقطة.وفي المقابل مني الشيحانية بخسارته الخامسة مقابل فوزين وستة تعادلات ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز التاسع قريبا من منطقة الهبوط.وتقام مباراتان ضمن الجولة الثالثة عشرة في وقت لاحق من مساء اليوم، يلتقي في الأولى الريان مع الخور، فيما تجمع الثانية الوكرة والسيلية.وتستكمل بقية مباريات الجولة الثالثة عشرة غدا /الخميس/ بإقامة أربع مباريات، تجمع الأولى السد والجيش في قمة الجولة، فيما يلتقي في الثانية الغرافة والخريطيات، بينما يتواجه في الثالثة العربي وأم صلال، وأخيرا تجمع الرابعة معيذر والأهلي.جاءت مباراة لخويا والشيحانية في اتجاه واحد، حيث سيطر لخويا على اللعب تماما بعدما تحكم في وسط الملعب بفضل تألق الثلاثي الكوري نام تي هي وكريم بوضيف ولويس مارتن.وأثمرت أفضلية لخويا عن هدف مبكر في الشوط الأول عن طريق الإسباني تشيسو فلوريس في الدقيقة (2)، الأمر الذي أعطى للمباراة إثارة كبيرة منذ البداية في ظل محاولات الشيحانية التعادل وسعي لخويا لتعزيز تقدمه بهدف ثان.وكادت محاولات الشيحانية أن تسفر عن هدف التعادل إلا أن تسديدة نبيل أنور مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى قاسم برهان حارس لخويا في الدقيقة (13)، تلتها عرضية خطيرة من فهد خلفان لم تجد المتابع ومرت بأمان على دفاع لخويا في الدقيقة (18).وفي المقابل شكلت هجمات لخويا خطورة كبيرة على مرمى خليفة الدوسري حارس الشيحانية، حتى تمكن المغربي يوسف العربي من إضافة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة (23) بعد هجمة منظمة.الهدف الثاني منح المزيد من الثقة والتفوق للاعبي لخويا، وأحبط كثيرا من طموحات لاعبي الشيحانية، لتتواصل أفضلية لخويا عن طريق التونسي يوسف المساكني الذي كلل مجهوده بإحراز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة (28).الأهداف الثلاثة جعلت من الشيحانية فريقا مفككا ومتباعد الخطوط، وهو الأمر الذي استغله لخويا جيدا بمواصلة ضغطه الهجومي الذي أسفر عن هدف رابع من تسديدة قوية للاعب المعز علي زين العابدين من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة (39).ولاحت للخويا المزيد من الفرص خلال الدقائق المتبقية من الشوط، إلا أن لاعبي الفريق تسابقوا في إهدارها بسبب الرعونة وسوء التعامل.وفي الشوط الثاني حاول الشيحانية تقليص الفارق ولكن دون خطورة على مرمى قاسم برهان حارس لخويا، حيث افتقدت هجماته للفاعلية والتعاون، الأمر الذي منح دفاع لخويا التفوق وتشتيت جميع المحاولات.وعلى غرار الشوط الأول لاحت للخويا فرص كثيرة لتعزيز تقدمه، وهو ما استغله اللاعبون جيدا خاصة يوسف العربي الذي سجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة (66)، وتلاه يوسف المساكني الذي سجل هدفه الثاني أيضا والسادس للفريق في الدقيقة (71).وواصل الشيحانية سقوطه في الشوط الثاني في ظل المساحات الخالية وسط ملعبه، والتي أسفرت عن هدف سابع في الدقيقة (74) عن طريق المعز علي زين العابدين الذي سجله هدفه الثاني في المباراة.وشهدت الدقيقة (79) أجمل أهداف المباراة من جملة فنية جميلة مشتركة بين نام تي هي ويوسف المساكني انتهت على حدود منطقة الست ياردات إلى الكوري الجنوبي تي هي الذي وضع الكرة جميلة في الشباك، تلى ذلك هدف عالمي للمتألق علي عفيف عندما قابل عرضية محمد عبدالله تريسور المتقنة بيمينه قوية في المرمي في الدقيقة (80).وأنهى يوسف العربي أهداف لخويا والمباراة في الدقيقة (83) بمجهود فردي، حيث راوغ دفاع الشحانية وسدد قوية من على حدود منطقة الجزاء في شباك الحارس خليفة الدوسري.