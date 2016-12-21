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الكشف عن ''أثر تونسي'' في هجوم برلين

Mercredi 21 Decembre 2016
وكالات - كشفت وسائل إعلام ألمانية عن العثور على بطاقة هوية تعود لمواطن تونسي يبلغ من العمر 23 عاما، داخل الشاحنة التي اُستخدمت في هجوم الدهس ببرلين، الاثنين الماضي.

وحسب وسائل الإعلام، بدأت الشرطة البحث عن المشتبه به "أنيس ا." من مواليد مدينة تطاوين عام 1992، ويعتقد أن الوثيقة التي تم العثور عليها عبارة عن بطاقة هوية مؤقتة لطالب لجوء.

من جانب آخر، ذكرت صحيفة "Sueddeutsche Zeitung" أن الاستخبارات الألمانية رصدت المشتبه به "أنيس أ" قبل فترة باعتباره شخصا قد يشكل خطرا على الأمن العام، بسبب إقامته صلات بمجموعة متشددين.

وأوضحت الصحيفة أن المشتبه به قدم طلب اللجوء بألمانيا، في أبريل/نيسان الماضي، وحصل على رخصة الإقامة في الأراضي الألمانية. وسكن في مقاطعة شمال الراين-وستفاليا، حيث أقام اتصالات بشبكة إسلامية متشددة بقيادة "أحمد عبد العزيز عبد الله أ."، كانت تجند مواطنين ألمان للالتحاق بصفوف تنظيم "داعش" الإرهابي.


وحسب وسائل إعلام أخرى، كان الشاب التونسي ملاحقا بتهمة ضرب آخرين والتسبب بجروح لهم، إلا أنه اختفى قبل محاكمته.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر أمنية في ألمانيا أن الشرطة أوقفت مشتبها به بالتورط في هجوم الدهس ببرلين، وبعد استجوابه تم الإفراج عنه مباشرة. وهذا يعني أن منفذ جريمة الهس لازال طليقا.

ولم تكشف المصادر عن الدور المحتمل للمشتبه به الجديد، وذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام بالعثور على أدلة في قمرة الشاحنة تؤكد وقوع عراك بين الإرهابي منفذ الهجوم وسائق الشاحنة(بولندي) التي اُستخدمت لتنفيذ عملية الدهس.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن نتائج تشريح جثة السائق البولندي القتيل، لوكاش أوربان، البالغ من العمر 37 عاما، تدل على أنه بقي على قيد الحياة، حتى بداية الهجوم، وحاول انتزاع مقود الشاحنة من يدي المهاجم.

ويعتقد المحققون أن الإرهابي كان يهدد سائق الشاحنة بسكين، ويضربه، وقتله في نهاية المطاف بإطلاق النار عليه.

يذكر أن الشرطة الألمانية عثرت على جثة أوربان داخل الشاحنة المحملة بقضبان حديدية، بعد هجوم الدهس الذي استهدف مساء الاثنين الماضي متسوقين في برلين بسوق أقيم قرب إحدى الكنائس بمناسبة اعياد الميلاد ورأس السنة .

بدورها ذكرت وسائل إعلام بولندية أن لوكاش أوربان، أبدى مقاومة شرسة للإرهابي وحاول منعه من الاستيلاء على الشاحنة.

ونقل التلفزيون البولندي، الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول، عن أريال جورافسكي، أحد أقرباء أوربان، وصاحب الشركة التي تملك الشاحنة وتنظم إرسال شحنات من بولندا إلى ألمانيا، أن جثة القتيل لوكاش أوربان تحمل آثار إصابات كثيرة، ما يؤكد أنه قاوم المعتدي، الذي قتله في نهاية المطاف بطلقة من سلاح ناري خفيف العيار وسيطر على الشاحنة.

Publié le:2016-12-21 16:04:32

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13 de 13 commentaires pour l'article 135738

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 19h 20m |           
هذا ما يؤكد عن الخلاف السياسيي الذي تحدثت عنه

http://www.babnet.net/festivaldetail-135758.asp

Slimene  (France)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 18h 40m |           
@Elmejri.Tu n'as pas honte,tu vis en Suisse Et Tu cherches à mettre en doute la véracité du terrorisme islamiste et ton souci majeur est de défendre ces fous d'Allah!!!

Elmejri  (Switzerland)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 18h 26m | Par           
ازدهرت صناعة الاٍرهاب توريد وتصدير ببطاقات التعريف حسب قانون شنجن وبالطريقة الفرنسية ...سارق وفِي يده شمعة...غرائب من النوع الثقيل والله

Slimene  (France)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 18h 16m |           
@Nouri.Tu respires la théorie du complot dans toutes tes analyses.Et Bouhlel qui avait tué avec son camion était innocent ou étais ce sa sosie?!!!Les musulmans seront chassés de partout tellement ils deviennent dangereux dans les pays qui les avaient accueillis et sortis de leur misère.

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 17h 56m |           
@Mandhouj
استغرب في كيفية التعامل المفتشين ورجال الامن الالماني المعروف عنهم الجدية والدقة وهم من افضل المختصين في العالم ان يقع القبض عن شخص ويقع استنطاقه يوما تقريبا ثم ظهر انه بريئ وانتقدتهم عديد الصحف في المانيا على هذا التصرف ثم يصرحون بعد يومان او ثلاثة عن العثور عن بطاقة تعريف في الشاحنة وهذا امر غريب في حد ذاته.

اتمنى ان يتم القبض عن المجرم حيا كي نعرف الحقيقة

Mandhouj  (France)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 17h 34m |           
Il ne faut jamais pardonner le terrorisme ... c'est horrible ce crime ... Les pouvoirs des états démocratiques doivent être unis contre ce fléau ...

et puis pour ceux qui posent la question du lien entre la demande tunisienne à Allemagne concernant le journaliste israélien ... pour moi je ne pense pas qu'il y a un lien ... mais ! ?

ce qu'a fait le moussade c'est du terrorisme, pour le journaliste aussi .. le crime par le camion de livraison, c'est du terrorisme ... Il faut être solidaires et condamner le terrorismes d'état, des groupes, des individus, ...

Elmejri  (Switzerland)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 17h 11m | Par           
الوضع الراهن.... العدوى فيروس الاٍرهاب .......اذا لم تجدوا الفاعل الأصلي فأبحثوا عن تونسي حارق وفاقد الأمل في بلاده....شيء يوجع القلب.... أين وزارة الخارجية وكتابة الدولة للمهجرين عن غير طواعية وبلاطوات مجلس الشغب....🇹🇳😡🇹🇳😡🇹🇳

Ettounssi  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 17h 11m |           
هل اصبح "الدهس بالشاحنات" في اوروبا اختصاصا تونسيا صرفًا ؟؟

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 16h 53m |           
عدة تساؤلات من بينها غريب التحدث عن العثور على بطاقة تعريف بعد ثلاثة ايام من الجريمة تقريبا من طرف افضل مختصين في العالم ؟
وهل هذه التهمة داخلة في اللعبة السياسية القذرة بمعنى هل هذه التهمة هي رد الماني على الطلب التونسي لمعرفة كيف تحصل الصحافي الصهيوني على جواز سفر الماني ؟
نعرف ان المانيا تلعب دور في قي دفع التطبيع بين تونس والصهائنة كبعثها كربول ودعمها لحكومة مهدي جمعة.
هذه أسئلة وإحتملات والله اعلم

Matouchi  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 16h 53m |           
شوفو :
- بنعلي باش يحكمنا سيب علينا الطرابلسية....بالو علينا في الصباح والعشية...وفضحونا بسرقتهم عند الأنتربول وابلاد الطليان والفرنسيس و المنظمات الدولية
- الغنوشي كيف احكمنا حط المرزوقي ...وسيب علينا السلفية العلمية والجهادية..... عطاهم القيروان و طاحوا فينا ضرب...قتلوا من قتلوا ثم مشاوا خلاوهاو جلاوها في البلدان العربية
- والباجي جا يحكم فينا ساعتين في النهار.....حل مشاكل قرطاج وسيدي بوسعيد....و ما نجم حتى يخرج للمرسى ...بعد ما سيب علينا عصابات التجمع تحت ألوان ندائية فرجعت الهراوات والسرقات...تحت مسميات قانونية

وتحبو فذا الشعب...ما يدخلش و يخرج في الحلة؟؟؟
- يا يحرق و أول يخت متعدي قدامو يفكو لمولاه والنبي مولاك دغري لطاليا-
- و يا يلبس قميص و يسيب لحيتو ويولي يامر بالمعروف و ينهى عالمنكر والمنكر اللي يجي قدامو...يذوق منو ...باش يعرف مالح والا حلو و بعد يامر بيه و الا ينهى عليه ...هو والحلالوة
- يا يعممللها مية غرام من تراب المريخ و يركب كميون و يعيش لحظات من سيرة خالد بن الوليد....يحصد الأرواح حاصدان و هو يضحك و يقهقه و ياخذ لوحو سلفي

Elmejri  (Switzerland)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 16h 53m | Par           
أحد خريجي ماساة الثورة وضحايا الحرقان والهروب الى المجهول والاسباب معروفة لدا مافيات الابتزازات وتخريب الاقتصاد👎🏿😡👎🏿😡👎🏿

Hatem Jebali  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 16h 39m |           
La rage s'est emparée de certains de nos compatriotes qui combattent au nom d'une idéologie destructrice.

Reflect  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 16h 29m |           
Bizarre ... tous les criminels laissent leurs pièces d'identité en lieu de crime .. c'est à la mode en ces années



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