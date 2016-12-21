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إعلان وثيقة موسكو لحل أزمة سوريا.. والمعارضة ترفض

Mercredi 21 Decembre 2016
وكالات - خرج إعلان موسكو بوثيقة روسية تركية إيرانية، اعتبرت الأطراف المشاركة فيها أنها تمثل خارطة طريق لحل الأزمة السورية وأكدت التزامها بتنفيذ بنودها. فيما انتقدت المعارضة السورية غيابها عن الإعلان ورفضت تقرير مصير السوريين دون حضور المعنيين بأمرهم.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي والإيراني، أن روسيا وإيران وتركيا ستساعد على التوصل إلى اتفاق بين الأسد والمعارضة. وأضاف لافروف من موسكو أن بلاده تدعم الإعلان عن استئناف محادثات السلام السورية، وقال: "نرحب بجهود التسوية في حلب"، وشدد على أن البلدان الثلاثة تؤيد وقفاً شاملاً لإطلاق النار في سوريا.

وكشف أن وثيقة تحت مسمى "وثيقة موسكو" ستنشر اليوم حول سوريا بموافقة تركيا وطهران. وأضاف أن روسيا وإيران وتركيا مستعدة لتكون أطرافا ضامنة لمحادثات سلام سورية. كما أشار إلى أن روسيا وإيران وتركيا اتفقت على أهمية توسيع نطاق الهدنة في سوريا.
وحول عمليات الإجلاء، أعلن أنه من المفترض أن تنتهي خلال يومين. وأضاف أن روسيا وإيران وتركيا استخدمت نفوذها حتى يتحقق الإجلاء وأن المجموعة الدولية لدعم سوريا لم تتمكن من تنفيذ قراراتها.
من جهته، أمل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنهاء الأزمة في سوريا، والبحث عن التسوية السياسية. وأكد أن العمل المشترك مع تركيا وروسيا سيساعد على إنهاء العنف في سوريا. كما أضاف أنه لا بد من التعاون لمواجهة الإرهاب في سوريا.
أما وزير الخارجية التركية تشاووش أوغلو فأكد على دعم بلاده جهود إحياء المفاوضات السورية. وأكد أن تركيا ضد تقسيم سوريا ولا يجب على أحد الانزعاج من العمليات العسكرية التي تقوم بها في شمال سوريا ضد داعش والمجموعات الإرهابية.



Publié le:2016-12-21 11:33:10

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4 de 4 commentaires pour l'article 135736

Saleh Yezzaoui  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 15h 10m |           
الحرب بسوريا وضعت اوزارها بحل ثلاثي روسي تركي ايراني اما الحكام الغرب المخادعين و الاشرار العالميين امريكان و اوروبيين و معهم الحكام الاشرار العالميين آل سعود الجاهلين و هم من نفس الشلة فقد ذهبوا في فج عميق يعرجون . انا العالمي الفذ mshben1 اعود اليكم من جديد .

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 14h 10m |           
المعارضة لم تحضر أو لم يحضروها. كيفاش باش توافق ؟

Ammar  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 12h 35m |           
فيما بدأ فيراج إردوغان وفيراج بوتين في قرع طبول الحرب في بحار الفيسبوك التونسي إثر عملية اغتيال السفير الروسي بتركيا... يفاجئ الرجلان فيرجيهما في تونس بأنهما لم يكونا يوما في صحفة العسل كما هما اليوم... إعلان موسكو المفاجئ اليوم بين القوى الإقليمية الثلاث على الأرض السورية روسيا وتركيا وإيران... من دون أوروبا والولايات المتحدة SVP!... يقلب المعادلة السورية رأسا على عقب... "les 3 mousquetaires " اتفقوا على خارطة طريق نحو حلحلة سياسية في سوريا
تقوم على إبقاء الأسد في مرحلة انتقالية مع تكوين حكومة وحدة وطنية ترأسها شخصية معارضة معتدلة تنتهي بانتخابات عامة يمكن للأسد المشاركة فيها... لفهم الصداقة الجديدة بين بوتين و إردوغان لا تبحثو كثيرا "القيصر الروسي الجديد" يريد رادعا إقليميا على الأرض (وليس في الجو فحسب) للمطامع الفارسية المتزايدة في العراق وسوريا... و هذا الرادع، في ظل الموت السريري لما كان يسمى "العرب"، لا يمكن أن يكون إلا "السلطان العثماني الجديد"... متى تتعلم "جماهير أمة
الفيراج" أنه في السياسة لايوجد أعداء للأبد ولا أصدقاء للأبد وأن توازن "الرعب" أو توازن القوة ضروري حتى بين المتحالفين؟

Incuore  (Tunisia)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 11h 43m | Par           
يريدون تثبيت الاحتلال و تغيير وجه الشرق الأوسط بقتل و تهجير أهله مع خوف عربي غير مبرر



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