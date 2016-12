Kremlin: Le meurtre de l’ambassadeur russe à Ankara vise à nuire à la normalisation des relations russo-turques

Mardi 20 Decembre 2016





Publié le:2016-12-20 19:52:16

L’assassinat de l’ambassadeur russe à Ankara a pour but d’entraver le processus de normalisation des relations entre la Turquie et la Russie, a affirmé, mardi, le porte-parole du Kremlin.« Le meurtre de Karlov vise à empêcher le processus de normalisation entre les deux pays et le renforcement des efforts de la Russie et de la Turquie pour mettre en œuvre une solution politique en Syrie » a déclaré Peskov.Andrei Karlov a été abattu, lundi soir, durant une exposition d’art dans la capitale turque Ankara.Peskov a confirmé qu’une équipe d’enquête russe est arrivée dans la capitale turque.L’équipe, constituée d’un procureur et de deux attachés de défense, enquêteront sur l’assassinat aux côtés des responsables turcs.« Les experts sont maintenant à Ankara […] soyons patients et attendons que les experts terminent leur enquête » a-t-il ajouté.Peskov a également indiqué qu’il est « raisonnable » pour la Russie et la Turquie de travailler « efficacement » contre les auteurs de l’attaques.En parallèle, durant une conférence de presse, la présidente du conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matviyenko, a qualifié l’assassinat de « provocation planifiée » contre la normalisation des relations entre la Turquie et la Russie.