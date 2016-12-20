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ترامب يندد بالهجمات المتواصلة ''للارهابيين الاسلاميين على المسيحيين'' يتعهد بمحوهم عن وجه الارض

Mardi 20 Decembre 2016
وكالات - تعهد الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب محو “الارهابيين” عن وجه الارض، منددا بـ”الهجمات المتواصلة للارهابيين الاسلاميين على المسيحيين”، وذلك في معرض تعليقه على الهجمات في المانيا وتركيا وسويسرا الاثنين.
وقتل 12 شخصا دهسا في اعتداء حين اقتحمت شاحنة حشدا في سوق الميلاد في برلين فيما اغتيل السفير الروسي في انقرة برصاص شرطي تركي وحصل اطلاق نار في مدينة زيوريخ السويسرية حين اقتحم رجل قاعة صلاة للمسلمين.
وقال ترامب في بيان مدينا بشدة اعتداء برلين ان “مدنيين ابرياء قتلوا في الشوارع بينما كانوا يستعدون لعيد الميلاد. ان تنظيم الدولة الاسلامية وارهابيين اسلاميين آخرين يهاجمون باستمرار المسيحيين في مجتمعاتهم واماكن عبادتهم وذلك في اطار جهادهم العالمي”.
واضاف ان “هؤلاء الارهابيين وكذلك شبكاتهم الاقليمية والدولية يجب محوهم عن وجه الكرة الارضية، وهذه المهمة سننجزها مع كل شركائنا المحبين للحرية”.
واكد ترامب ان ما حصل في العاصمة الالمانية هو “اعتداء ارهابي مروع″.



Publié le:2016-12-20 19:44:06

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6 de 6 commentaires pour l'article 135714

Abid_Tounsi  (United States)  |Mercredi 21 Decembre 2016 à 08h 25m |           
و ماذا عن إرهاب الصهاينة للمسلمين؟؟

و ماذا عن قتل الشهيد محمد الزواري في عقر داره؟؟

على كل، كلامه لا يتعدى أن يكون هراء للإعلام

Saleh Yezzaoui  (Tunisia)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 21h 59m |           
لقد قلت لكم منذ امد و قبل حتى ان يتم انتخاب ترامب ان ترامب لعله قادم بقوة عزم الامور الربانية لتعديل الموازين . و هاهو رئيس الولايات المتحدة و ثبتوه اليوم او بالأمس رئيسا و ما كادوا يفعلون و لكنهم فعلوا و ثبتوه كارهين . انه اتى من امر رب العالمين و ما كنتم به عالمين . و قد تأتي عما قريب مارين لوبان رئيسة لفرنسا و الله اعلم انه علام الغيوم . كل شيء يسير بقوة عزم الامور الربانية فهي التي قيضت السيسي لمصر و كانت مصر من الناجين و قيضت روسيا بوتين و
الجيشين العربي السوري و العراقي لقبر الداعشيين و من وراءهم من الحكام الاعراب اشد كفرا و معهم اردقان التركيين العرقي العالمي و المذهبي و عميل الناتو و الصديق الاستراتيجي لبني صهيون . لقيد قيضت اولا ولادة والدي ترامب ثم قيضت زواجهما ثم قيضت انجابهما لولدهما ترامب ثم اماتت ناخبين سابقين و اتت بناخبين جددا ثم رشحته للرآسيات ثم اوصلته رئيسا رغم الماكينات الاعلامية و المالية و المخابراتية و العسكرية للحكام الامريكان السابقين . هو جاء من عدم و من حيث لا
يعلم لتعديل الموازين و ليكون داعما للروس و الجيشين السوري و العراقي لقبر جهلة و متخلفي و مجرمي العالمين . انا العالمي mshben1. قوة عزم الامور الربانية تثبت العقل و العلم و الحق الرباني و لا تنظر للمجرمين و لو كانوا ليلا و نهارا يصلون و يسبحون كذبا و افكا و هم يذبحون و يفجرون في الاسواق و يهجرون . و الحق الرباني الازلي لا يعرف الا الحق المبين فذوقوا وبال امركم يا جاهلين .

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 21h 20m |           

على هامش الموضوع
::::::::::::::::::
اليوم وفي هذه الساعة ، في برنامج الصندوق
لبِِس سامي الفهري شيئا يحْمل إشهارا لزيارة إيطاليا
::يمكن أن تقرأه
Italy
أو
Holy X
=
Holy Xmas
=
Holy Christmas
وهو حرُُّ في مايلْبس ومايكْتب على صدْره
وأنت حرْ في ماتقرأ وماتفْهم

Incuore  (Tunisia)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 20h 07m | Par           
المتخلف المجرم يريدها حربا دينية مثل الروس و الإيرانيين كلب ايران يتحدث عن فتح حلب و الكنيسة الأرثوذكسية الروسية عن انتصار الصليب في حلب و لا احد يتحدث عن هذه المجموعات المجرمة

Ateff  (Tunisia)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 19h 56m | Par           
واليهود إلي يغتالوا في المسلمين قدام ديارهم جوك عالعين العوراء؟

Ateff  (Tunisia)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 19h 56m | Par           
واليهود إلي يغتالوا في المسلمين قدام ديارهم جوك عالعين العوراء؟



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