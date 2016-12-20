ترامب يندد بالهجمات المتواصلة ''للارهابيين الاسلاميين على المسيحيين'' يتعهد بمحوهم عن وجه الارض

Mardi 20 Decembre 2016

وكالات - تعهد الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب محو “الارهابيين” عن وجه الارض، منددا بـ”الهجمات المتواصلة للارهابيين الاسلاميين على المسيحيين”، وذلك في معرض تعليقه على الهجمات في المانيا وتركيا وسويسرا الاثنين.

وقتل 12 شخصا دهسا في اعتداء حين اقتحمت شاحنة حشدا في سوق الميلاد في برلين فيما اغتيل السفير الروسي في انقرة برصاص شرطي تركي وحصل اطلاق نار في مدينة زيوريخ السويسرية حين اقتحم رجل قاعة صلاة للمسلمين.

وقال ترامب في بيان مدينا بشدة اعتداء برلين ان “مدنيين ابرياء قتلوا في الشوارع بينما كانوا يستعدون لعيد الميلاد. ان تنظيم الدولة الاسلامية وارهابيين اسلاميين آخرين يهاجمون باستمرار المسيحيين في مجتمعاتهم واماكن عبادتهم وذلك في اطار جهادهم العالمي”.

واضاف ان “هؤلاء الارهابيين وكذلك شبكاتهم الاقليمية والدولية يجب محوهم عن وجه الكرة الارضية، وهذه المهمة سننجزها مع كل شركائنا المحبين للحرية”.

واكد ترامب ان ما حصل في العاصمة الالمانية هو “اعتداء ارهابي مروع″.







Publié le:2016-12-20 19:44:06



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