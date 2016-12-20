غلق ملعب 15 اكتوبر للصيانة وفتح ملعب البصيري لفائدة النادي البنزرتي

Mardi 20 Decembre 2016

بــاب نــات - تقرر غلق ملعب 15 اكتوبر لكرة القدم ببنزرت للتعهد واعمال الصيانة وانجاز اشغال تعشيب الارضية الرئيسية والسبورة اللامعة انطلاقا من يوم الاثنين 26 ديسمبر الجاري ، وكان ذلك في اعقاب اجتماع موسع التام امس الاثنين بمقر ولاية بنزرت تحت اشراف محمد قويدر والي الجهة وحضور كل الاطراف المتدخلة الى جانب رئيس النادي الرياضي البنزرتي عبد السلام السعيداني .

و تم بذات المناسبة تمكين النادي البنزرتي من استغلال ملعب احمد البصيري المعشب اصطناعيا في اللقاءات الرسمية والتدريبات اليومية .

وقال والي بنزرت في هذا الصدد "ان الاولوية ستعطى للنادي البنزرتي في قادم الايام سواء من حيث استغلال فضاء ملعب احمد البصيري في اطار اللجنة الجهوية لمراقبة مدى صلوحية الميادين الرياضية لاحتضان اللقاءات الرسمية" داعيا "ادارة البنزرتي والمصالح البلدية للتنسيق فيما بينهالاعداد رزنامة واضحة للغرض وتساهم خاصة في تهيئة الارضية الخصبة للنادي الام بالجهة من اجل نجاحه في المواعيد الكروية الهامة التي في انتظاره ".

و تقرر في ذات المناسبة الاتفاق على اتمام اشغال تعشيب الارضية الرئيسية والارضية الفرعية لمركب 15 اكتوبر على اقصى تقدير خلال شهر سبتمبر من السنة المقبلة 2017 وقبلهما اتمام تركيز السبورة اللامعة بالاضافة للاتفاق الجماعي باعداد دراسة خاصة بمجمل الحلول الممكنة لضمان تجاوز الاخلالات السابقة لكامل المركب الرياضي وبالتالي حصوله النهائي على شهادة صلوحية الميدان التي كثيرا ما كانت عائقا امام حضور جماهيره باعداد غفيرة واقتصارها على تراخيص مؤقتة تعطى من قبل السلطات الجهوية .

ودعا والي الجهة "المصالح البلدية لاتمام اشغال التهيئة العامة المطلوبة من قبل اللجنة الجهوية لمراقبة صلوحية الميادين الرياضية لاحتضان اللقاءات الرسمية بملعب احمد البصيري قبل يوم 10 جانفي المقبل وتكليف ذات اللجنة بمراقبتها مباشرة يوم 11 جانفي قبل النظر في عدد التذاكر التي ستمنح لجماهير النادي البنزرتي لمواكبة لقاءات فريقها الرسمية" مشيرا الى "ان السلطات الجهوية ستعمل على تقديم ما امكن من رعاية ومساعدة لفريق عاصمة الجلاء" .







Publié le:2016-12-20 19:31:15

