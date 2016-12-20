صفاقس عاصمة الثقافة العربية تحتضن الصالون العربي السادس للطوابع البريدية

Mardi 20 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-20 20:02:05

- انطلقت، الثلاثاء "بدار الفنون" بمدينة صفاقس ضمن احتفالية صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016 فعاليات الصالون العربي السادس للطوابع البريدية الذي ينظمه على مدى أربعة أيام البريد التونسي بالتعاون مع اللجنة العربية الدائمة للبريد الراجعة بالنظر إلى جامعة الدول العربية وذلك بمشاركة مؤسسات بريدية لدول عربية مثل الجزائر وموريطانيا وليبيا والسودان وجمعيات طوابعية ووكلاء طوابع بريدية وهواة لجمعها.وتم، بالمناسبة التوقيع على اتفاقية تعاون ثنائية بين مؤسستي البريد التونسي والبريد الليبي ترمي الى تيسير التعامل بين المؤسستين في مجال الطرود البريدية والبريد العادي والبريد المسجل.كما انتظم في اطار الصالون، منتدى دولي حول "الطوابع البريدية: الواقع والآفاق" تم خلاله تكريم البريد الفلسطيني في شخص المدير العام لهذه المؤسسة، فتحي شباك.وقال شباك، بالمناسبة، أن اول طابع بريدي فلسطيني طبع سنة 1840 وطبع اول طابع أصدرته السلطة الفلسطينية، سنة 1994 في تونس.كما ذكر أنه تم سنة 2009 بمناسبة اختيار القدس عاصمة الثقافة العربية اصدار طابع بريدي (طبع في تونس) يجسم مدينة القدس غير ان سلطات الاحتلال صادرته ولم تحرره الى حد الان.ولاحظ كاتب الدولة للاقتصاد الرقمي، حبيب الدبابي، أن مؤسسة البريد من اقدم المؤسسات في العالم ومن الامم المتحدة نفسها مضيفا بالقول "ان هذه المؤسسة العريقة تكتب ثقافة بلدانها بالطابع البريدي الذي يحمل تاريخ كل أمة ويحفظ ذاكرتها ويكتبها في في الشكلين الكتروني والورقي".واعتبر الدبابي ان البريد التونسي يحمل بالإضافة إلى دوره الثقافي عبئ التنمية الاقتصادية في البلاد ويحتل مكانة مركزية في الاستراتيجية التنموية والرقمية وفق قوله.واكد الرئيس المدير العام للبريد التونسي معز شقشوق حرص تونس على تنفيذ استراتيجيات اتحاد البريد العالمي الخاص بالمنطقة العربية والإفريقية وهو ما عزز إشعاعها الدولي مشيرا الى انتخاب تونس في منصب نائب رئيس الجمعية العالمية لهواة الطوابع البريدية المنضوية تحت لواء الاتحاد البريدي العالمي في 12 ديسمبر 2016.وقال لويس ممثل عن الاتحاد البريدي العالمي ان الطابع البريدي يعد وسيلة لنقل الحضارة والثقافة يسافر بها عبر الدول وهو بذلك ناقل للثقافة العالمية بما يبرهن على اهمية جمع الطوابع البريدية واهمية الطابع البريدي كمنتوج ثقافي ذي قيمة مضافة عالية.يذكر ان الصالون العربي للطوابع العربية في دورته السادسة يعرض مجموعة كبيرة من الطوابع البريدية التي تؤرخ لاحداث وطنية وعربية بارزة كما تبرز جوانب مختلفة من المخزون الحضاري للبلدان المشاركة.واشتمل المعرض على جناح خاص بتونس ضم عدد هام من الطوابع البريدية المتعلقة بالمعالم الثقافية والمعمارية لجهة صفاقس وعدد من رساميها وفنانيها (محمد الجموسي) مساهمة من البريد التونسي في صفاقس عاصمة الثقافة العربية بالاضافة الى طوابع بريدية تخلد ذكرى الثورة التونسية.