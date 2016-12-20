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اطلاق سراح الموقوف الباكستاني المشتبه بتنفيذه هجوم برلين

Mardi 20 Decembre 2016
وكالات - أطلقت السلطات الألمانية، الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول، سراح الباكستاني الموقوف سابقا للاشتباه في تنفيذه هجوما في برلين، حسبما أفادت "رويترز" نقلا عن النيابة العامة الألمانية.

ولقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 48 آخرون على الأقل مساء الاثنين 19 ديسمبر، جراء قيام سائق شاحنة بدهس حشد شعبي في سوق مزدحمة لأعياد الميلاد وسط برلين.

وأعلنت صحيفة "دي فيلت" سابقا، نقلا عن مصدر رسمي في شرطة المدينة قوله إن منفذ هجوم برلين لا يزال طليقا ومسلحا وقد يشن ضربات جديدة، بينما اتضح أن الشاب المعتقل المشتبه فيه بهذه الجريمة لا علاقة له بالهجوم.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد نشرت في وقت سابق من الثلاثاء تقريرا يفيد بأن المعتقل هو باكستاني من مواليد عام 1993 وكان قد ارتكب عدة مخالفات قانونية بعد وصوله إلى البلاد في أواخر عام 2015.



Publié le:2016-12-20 19:36:08

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1 de 1 commentaires pour l'article 135667

Mandhouj  (France)  |Mardi 20 Decembre 2016 à 20h 02m |           
كل التضامن مع الشعب الألماني . لا ألمانيا و لا تركيا كانوا في حاجة لمثل مع وقع ...



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