تطاوين: إعتصام سلمي بشنني تطاوين للمطالبة بعدم تغيير إسم بلدية شنني

Lundi 27 Mars 2017



بــاب نــات











Publié le:2017-03-27 22:38:23

- شنّ عدد من الشباب في شنيني تطاوين اعتصام للمطالبة خاصة بالتشغيل والابقاء على التسمية الاصلية لبلدية شنيني الدويرات .وكان والي تطاوين محسن بن علي أعلن خلال اجتماع بمقر الولاية يوم الاثنين 27 مارس 2017 أن مجلسا وزاريا سيقرّ يوم الأربعاء القادم تغيير اسم البلدية المحدثة من "شنني الدويرات " إلى "تطاوين الجنوبية"،وأوضح الوالي أنه سيتم خلال مجلس وزاري تنقيح مشروع الأمر عدد 106-108 ليصبح اسم البلدية تطاوين الجنوبية، وذلك بعد الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة بسبب التسمية الأولى التي اعتبرها المحتجون "ذات طابع عروشي".صور : بلقاسم لحمر