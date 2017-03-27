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تطاوين: إعتصام سلمي بشنني تطاوين للمطالبة بعدم تغيير إسم بلدية شنني

Lundi 27 Mars 2017
بــاب نــات - شنّ عدد من الشباب في شنيني تطاوين اعتصام للمطالبة خاصة بالتشغيل والابقاء على التسمية الاصلية لبلدية شنيني الدويرات .

وكان والي تطاوين محسن بن علي أعلن خلال اجتماع بمقر الولاية يوم الاثنين 27 مارس 2017 أن مجلسا وزاريا سيقرّ يوم الأربعاء القادم تغيير اسم البلدية المحدثة من "شنني الدويرات " إلى "تطاوين الجنوبية"،
وأوضح الوالي أنه سيتم خلال مجلس وزاري تنقيح مشروع الأمر عدد 106-108 ليصبح اسم البلدية تطاوين الجنوبية، وذلك بعد الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة بسبب التسمية الأولى التي اعتبرها المحتجون "ذات طابع عروشي".

صور : بلقاسم لحمر







Publié le:2017-03-27 22:38:23

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