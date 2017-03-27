الشروع في أفريل القادم في تهذيب 6 أحياء شعبية بقابس

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-27 23:10:16

- ستشرع وكالة التهذيب والتجديد العمراني، خلال شهر أفريل القادم، في تهذيب 6 أحياء شعبية بولاية قابس و تشمل الاشغال تعبيد و ترصيف الطرقات و التنوير العمومي، حسب ما أفاد به، اليوم الاثنين، مصدر مسؤول من الوكالة مراسل (وات) بالجهة.و أضاف أن هذه الاحياء تتمثل في "حي سانية قالية" بقابس المدينة بكلفة تبلغ 5ر1 ملايين دينار، و"حي الازدهار"، و"حي المنارة - شنتش" بقابس الجنوبية بقيمة 8ر1 ملايين دينار ، و"حي الماية" بالمطوية، و"حي الزريبة" بوذرف بكلفة جملية تبلغ 2 ملايين دينار، و"حي الظهرة" بشنني - النحال بقيمة 5ر1 مليون دينار، مؤكدا أن هذه المشاريع، التي سينتفع بها حوالي 25 الف ساكن، سيكون لها الاثر الايجابي في النهوض بوضع البنية الاساسية لتلك الاحياء وتحسين ظروف عيش متساكنيها.من جهة أخرى، أشار ذات المصدر الى أن الوكالة ستقوم، في نطاق البرنامج الوطني لتدعيم الطرقات البلدية، بتعبيد 27 كلم من هذه الطرقات في كل من بلديات "الحامة" و"وذرف" و"غنوش" باعتمادات تقدر بـ 9 ملايين دينار.مر/أم