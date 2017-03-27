برلمان: لجنة الأمن والدفاع تنظر في برنامج عملها خلال الفترة المقبلة

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-27 20:32:46

- عقدت لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، في باردو، اجتماعا نظرت فيه في برنامج عملها للفترة المقبلة.وتعرض أعضاء اللجنة (لجنة خاصة) خلال الاجتماع الى إمكانية إعداد مبادرة تشريعية تتعلق بآليات وإجراءات الرقابة على القوات الحاملة للسلاح، وذلك لإعطاء صلاحيات أوسع للجنة الأمن والدفاع وتفعيل دورها الرقابي وفقا للنظام الداخلي للمجلس.وشدّد النواب على ضرورة ربط عمل اللجنة بأهداف محددة وفقا للمهام الموكولة إليها وتفعيل دورها الرقابي وإضفاء مزيد من النجاعة عليه.كما أكدوا على ضرورة تسليط اللجنة رقابتها على التصرف في المال العام وخاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية المتعلقة بشراء الأسلحة.وأكد أعضاء اللجنة أيضا على ضرورة التداول في بعض الملفات العاجلة والدقيقة على غرار ملف الإرهاب وملف الديوانة.وقررت اللجنة في هذا الصدد الاستماع إلى نقابة الديوانة في جلسة لاحقة.كما طالبوا بضرورة تمكين اللجنة من جميع الوثائق والتقارير اللازمة بصفة دورية من قبل السلط المعنية.وكان رئيس اللجنة، عبد اللطيف المكي (كتلة النهضة) أكد في مستهل الجلسة على أهمية أعمال اللجنة وأهمية الملفات التي وجب عليها متابعتها والنظر فيها على غرار ملف الحرس الوطني.وتمّ التطرق من جهة أخرى إلى جدول أعمال اللجنة الذي تمحور بالأساس حول سلسلة من الدورات التكوينية مع المعهد الوطني للدفاع، إلى جانب إعداد يومين دراسيين بالشراكة مع مؤسسة الجيش الوطني وجمعية متقاعدي الجيش، والقيام بزيارتين ميدانيتين لأحد السجون ولميناء رادس.عزيز