هبة ألمانية ب7 مليون أورو لدعم مشروع المخطط الشمسي التونسي

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-27 19:58:59

- قدمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الإثنين، لتونس هبة بقيمة 7 مليون أورو (ما يعادل 17 مليون دينار) لدعم مشروع المخطط الشمسي التونسي.وأوضحت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحه، في تصريح صحفي، بمناسبة توقيع إتفاقية تعاون بخصوص هذه الهبة، أن هذه القيمة ستمكن من تمويل الإحاطة الفنية واللوجيستية لبرنامج إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة (2017 - 2020).وقالت شيخ روحه "ستوجه هذه الهبة لانتداب خبراء تونسيين وألمان وإعداد الدراسات اللازمة وتطوير الأطر القانونية فضلا عن الإستفادة من خدمات مكاتب الدراسات الألمانية".واشارت الى أن الهدف يتمثل في توفير جميع الشروط اللازمة، التي تخول للوزارة تنفيذ مشروع المخطط الشمسي التونسي على أحسن وجه واستقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين.وأبرزت أن المشاريع، التي سيتم إطلاقها تندرج في إطار برنامج إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة (2017-2020) ستمكن من انتاج 1000 ميغاواط من الطاقة الفوطوضوئية وطاقة الرياح (منها 620 ميغاواط لفائدة القطاع الخاص) باستثمارات تتراوح قيمتها بين 2000 و2500 مليون دينار.وأشارت إلى أن تونس تتطلع إلى الإعتماد التدريجي للطاقات المتجددة في المزيج الطاقي والمساهمة بنسبة 12 بالمائة من إنتاج الكهرباء في أفق 2020 وبنسبة 30 بالمائة في افق 2030 مذكرا أن هذا المعدل لا يتجاوز حاليا نسبة 3 بالمائة.واعتبر السفير الألماني بتونس، أندرياس راينيكه، من جانبه، أن "تطوير الطاقات المتجددة هو مستقبل تونس" موضحا أن من شأن هذا النشاط ضمان الاستقلالية الطاقية لتونس وأيضا توفير مواطن شغل جديدة وعصرية وتطوير الخبرات المستحدثة التي يمكن تصديرها نحو بلدان أخرى.م/فن