توفير موطن شغل قار لفائدة نجل ضحية حادث الحافلة بالمهدية

Lundi 27 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-27 20:11:36

- مكنت السلطة الجهوية بالمهدية نجل ضحية حادث النقل، الذي جد يوم 22 مارس وخلف قتيلا و 4 مصابين، من موطن شغل قار في القطاع الخاص على أن يباشر خلال الأسبوع المقبل، حسب ما أفاد به والى الجهة محمد بودن مراسل (وات) بالجهة.و أوضح أن "الحالة الإجتماعية لعائلة الضحية هشة"، مشيرا إلى أنه "تم تمكين والدته من دفتر علاج مجاني" وذلك بعد معاينة مسكن الأسرة بمنطقة الحكايمة في زيارة خاصة.وذكر بودن أنه، تبعا لزيارة كاتب الدولة للنقل، هشام بن أحمد، التي أداها يوم 23 مارس الجاري إلى ولاية المهدية لمتابعة الأضرار التي خلفها الحادث، تم التكفل بمصاريف علاج المصابين بالتنسيق مع شركة النقل بالساحل.يذكر أن حادث الانزلاق، الذي جد يوم الاربعاء 22 مارس الجاري وسط مدينة المهدية، لحافلة تابعة لشركة النقل بالساحل، أسفر عن وفاة شخص وإصابة عدد آخر مايزال 4 منهم يتلقون العلاج بالمستشفى الجامعي الطاهر الحداد بالمهدية.وأكد كاتب الدولة للنقل، في هذا الإطار، أن لجنتين، واحدة وطنية وأخرى جهوية، ستبحثان في أسباب الحادث ،مشددا على أن "كل من ستثبت مسؤوليته في هذا الحادث ستتم محاسبته".جمر/أم