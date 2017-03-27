توفير موطن شغل قار لفائدة نجل ضحية حادث الحافلة بالمهدية

و أوضح أن "الحالة الإجتماعية لعائلة الضحية هشة"، مشيرا إلى أنه "تم تمكين والدته من دفتر علاج مجاني" وذلك بعد معاينة مسكن الأسرة بمنطقة الحكايمة في زيارة خاصة.
وذكر بودن أنه، تبعا لزيارة كاتب الدولة للنقل، هشام بن أحمد، التي أداها يوم 23 مارس الجاري إلى ولاية المهدية لمتابعة الأضرار التي خلفها الحادث، تم التكفل بمصاريف علاج المصابين بالتنسيق مع شركة النقل بالساحل.
يذكر أن حادث الانزلاق، الذي جد يوم الاربعاء 22 مارس الجاري وسط مدينة المهدية، لحافلة تابعة لشركة النقل بالساحل، أسفر عن وفاة شخص وإصابة عدد آخر مايزال 4 منهم يتلقون العلاج بالمستشفى الجامعي الطاهر الحداد بالمهدية.
وأكد كاتب الدولة للنقل، في هذا الإطار، أن لجنتين، واحدة وطنية وأخرى جهوية، ستبحثان في أسباب الحادث ،مشددا على أن "كل من ستثبت مسؤوليته في هذا الحادث ستتم محاسبته".
جمر/أم
Publié le:2017-03-27 20:11:36
Par:radhiradhouan (Tunisia )
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