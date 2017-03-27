الحرشاني يلتقي قائد القوات الجوية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-27 19:31:06

- بحث وزير الدفاع الوطني، فرحات الحرشاني، اليوم الاثنين، مع قائد القوات الجوية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا، Tod Wolters ، سبل دعم التعاون بين جيشي الطيران في البلدين في مجالي التكوين والتدريب.ووفق بلاغ صحفي للوزارة أبرز الحرشاني خلال لقائه المسؤول العسكري الأمريكي متانة العلاقات التونسية الأمريكية، مشيدا بمستوى التعاون العسكري القائم بين البلدين الذي بلغ "مستويات رفيعة في ميدان التكوين والتدريب"، حسب نص البلاغ.وثمن وزير الدفاع أيضا التعاون القائم بين المصالح الإستعلاماتية التونسية ونظيرتها الأمريكية في مجال تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا.من جهته، عبر قائد القوات الجوية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا عن حرص واشنطن على مواصلة دعم القدرات العملياتية للقوات المسلحة التونسية وتطويرها لمكافحة الإٍرهاب، مشيدا بالروح القتالية لجيش الطيران التونسي.عزيز