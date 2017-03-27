الحرشاني يلتقي قائد القوات الجوية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا

ووفق بلاغ صحفي للوزارة أبرز الحرشاني خلال لقائه المسؤول العسكري الأمريكي متانة العلاقات التونسية الأمريكية، مشيدا بمستوى التعاون العسكري القائم بين البلدين الذي بلغ "مستويات رفيعة في ميدان التكوين والتدريب"، حسب نص البلاغ.
وثمن وزير الدفاع أيضا التعاون القائم بين المصالح الإستعلاماتية التونسية ونظيرتها الأمريكية في مجال تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا.
من جهته، عبر قائد القوات الجوية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا عن حرص واشنطن على مواصلة دعم القدرات العملياتية للقوات المسلحة التونسية وتطويرها لمكافحة الإٍرهاب، مشيدا بالروح القتالية لجيش الطيران التونسي.
عزيز
Publié le:2017-03-27 19:31:06
Par:radhiradhouan (Tunisia )
Sur: عبد العزيز القطي: ما فماش علاش باش نعلموا الخارجية بزيارة الوفد البرلمان الى سوريا