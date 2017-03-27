Radio Babnet Tunisie  On Air: Salateen Tarab - Mistaniak  
Politique

الحرشاني يلتقي قائد القوات الجوية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا

Lundi 27 Mars 2017
بــاب نــات - بحث وزير الدفاع الوطني، فرحات الحرشاني، اليوم الاثنين، مع قائد القوات الجوية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا، Tod Wolters ، سبل دعم التعاون بين جيشي الطيران في البلدين في مجالي التكوين والتدريب.

ووفق بلاغ صحفي للوزارة أبرز الحرشاني خلال لقائه المسؤول العسكري الأمريكي متانة العلاقات التونسية الأمريكية، مشيدا بمستوى التعاون العسكري القائم بين البلدين الذي بلغ "مستويات رفيعة في ميدان التكوين والتدريب"، حسب نص البلاغ.
وثمن وزير الدفاع أيضا التعاون القائم بين المصالح الإستعلاماتية التونسية ونظيرتها الأمريكية في مجال تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا.
من جهته، عبر قائد القوات الجوية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا عن حرص واشنطن على مواصلة دعم القدرات العملياتية للقوات المسلحة التونسية وتطويرها لمكافحة الإٍرهاب، مشيدا بالروح القتالية لجيش الطيران التونسي.
عزيز



Publié le:2017-03-27 19:31:06

cadre-de588f17aefcfdcb408905a4dab65618-2017-03-27 19:31:06
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 140515



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises

  • ()
  • Jours d'importation

  •              1 € =  DT        1$ = DT
  • Solde Compte du Trésor   ()    MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |140515 1531|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires