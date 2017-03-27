دفعة جديدة منتظرة من الحافلات لتعزيز أسطول الشركة الجهوية للنقل ''القوافل'' بقفصة

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-27 19:09:50

- من المنتظر، أن تعزز الشركة الجهوية للنقل "القوافل" بقفصة أسطولها، باقتناء 20 حافلة، في أواخر شهر جويلية المقبل بكلفة جملية تقدر بـ5ر2 ملايين دينار، الى جانب 12 حافلة مكيفة لفائدة العملة بالمظيلة، في إطار اتفاقية أمضتها مع المجمع الكيميائي التونسي، بكلفة جملية تناهز 4 ملايين دينار ، حسب ما أفاد به، اليوم الاثنين، مدير إقليم استغلال الشركة يوسف الشاوش.و أضاف في تصريح لمراسل (وات) بالجهة أنه تم، تعزيز أسطول الشركة بـ7 حافلات ، خلال شهر فيفري المنقضي، وزعت بكل من معتمدية سيدي بوبكر، ومنطقة البهلولة من معتمدية زانوش، وولاية سيدي بوزيد، و معتمدية تمغزة بتوزر، مشيرا الى أنه تم، خلال سنتي 2015 و 2016، اقتناء 94 حافلة لتدعيم خدمات الشركة بكلفة جملية ناهزت الـ 34 مليون دينار.و بخصوص الخطوط البعيدة التي تمت إضافتها للشركة، ذكر الشاوش أن العمل انطلق بخط توزر - المنستير مرورا بمعتمدية المتلوي ومركز ولاية قفصة، الى جانب اقتراح خط جديد بين ولايتي قفصة و جربة، وتدعيم الخطوط الجهوية بكل من معتمديات "المظيلة" و"السند" بمعدل 4 رحلات يوميا و"القطار" و"الرديف" بمعدل رحلتين في اليوم و المتلوي بمعدل 4 رحلات يوميا وربطها كلها بمركز الولاية ، معلنا أن الشركة قررت انتداب قرابة 92 عونا لتعزيز الخدمات المسداة للمواطن.يشار الى أن أسطول الشركة الجهوية للنقل "القوافل" بقفصة يقدر حاليا بـ 262 حافلة بمعدل عمر 2ر6 سنة، وهو يعتبر من افضل الاساطيل الجهوية والوطنية للنقل، وفق نفس المصدر.مر/أم