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Politique

تحديد موعد للإنتخابات البلدية محور لقاء رئيس مجلس نواب الشعب برئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

Lundi 27 Mars 2017
بــاب نــات - تمحور اللقاء الذي جمع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، بعد ظهر اليوم الاثنين في مقر المجلس بباردو، حول تحديد الموعد النهائي للانتخابات البلدية المقبلة.
وأفاد صرصار، في تصريح صحفي عقب اللقاء، بأنه قدم لرئيس المجلس "وثيقة تحديد موعد الإنتخابات البلدية"، والتي قال "إن هيئة الانتخابات قد أعدتها على ضوء النقاشات واللقاءات التي عقدت مع مختلف الأحزاب ومكونات المجتمع المدني، وضمتنها شروط و إجراءات إنجاز الإنتخابات البلدية"، مشيرا إلى "توافق أغلب هذه الأطراف على عدم تجاوز سنة 2017".

كما بين أن الهيئة تقوم حاليا بعرض محتوى هذه الوثيقة على الرئاسات الثلاث للتشاور بشأنها، قبل الاتفاق على تحديد الموعد النهائي للانتخابات البلدية، الذي سيتم الإعلان عنه في ندوة صحفية، مشيرا إلى أنه سيلتقي نهاية الأسبوع الجاري برئيس الجمهورية لمده ب "وثيقة تحديد موعد الإنتخابات البلدية"، بعد أن التقى صباح اليوم رئيس الحكومة لنفس الغرض.

وإعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن "عدم تحديد موعد واضح للإنتخابات البلدية سينعكس سلبا على كامل المسار، بما يستدعي التعجيل في القيام بذلك حتى يتسنى للهيئة نشر الروزنامة والانطلاق فعليا في الإستعدادات اللازمة".
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات قدم لرئيس الحكومة صباح اليوم، مقترح الهيئة لتحديد تاريخ الانتخابات البلدية القادمة، والتي تتضمّن حصيلة المشاورات مع بعض المتدخلين، ومقترحات تفصيليّة تخصّ رزنامة إجرائها .
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت أعلنت الجمعة الفارط أنها متمسكة بموعد 17 ديسمبر 2017 لإجراء الانتخابات البلدية، وأنها لا تتحمل أية مسؤولية في صورة حدوث تأخير، داعية الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية الى حسم موقفها في هذا الصدد.

عهد


Publié le:2017-03-27 17:58:03

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