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Politique

مقرر الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يشرع اليوم في زيارة عمل إلى تونس لإعداد تقرير حول الإنتقال السياسي بالبلاد

Lundi 27 Mars 2017
بــاب نــات - يؤدي جورج لوكايديس النائب القبرصي ومقرر الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بداية من اليوم الاثنين، زيارة إلى تونس، في إطار إعداد تقرير حول الانتقال السياسي في تونس، وفق بيان صادر عن مكتب مجلس أوروبا في تونس.

وسيجري لوكايديس، خلال هذه الزيارة التي تتواصل إلى غاية يوم 30 مارس الجاري، محادثات مع رئيس مجلس نواب الشعب ووزراء الشؤون الخارجية والداخلية والعدل ووزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.

كما سيلتقي مقرر الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مع رؤساء الكتل البرلمانية واللجان البرلمانية، وممثلين عن الهيئات الدستورية المستقلة والنقابات، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وسترتكز النقاشات بالخصوص، وفق المصدر ذاته، على مدى التقدم المسجل في مجال ترسيخ دولة القانون، منذ دخول دستور 27 جانفي 2014 حيز العمل.
وستنظر لجنة المسائل السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في تقرير لوكايديس الشهر المقبل.

أيمن

Publié le:2017-03-27 17:54:35

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