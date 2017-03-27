قفصة: إيقاف معتمد متلبسا بتلقي رشوة

وأوضح المصدر نفسه لمراسل موزاييك بقفصة، أنه وعلى إثر تلقي شكاية من مواطن أصيل مدينة قفصة مفادها أنه تقدم بطلب للحصول على محل بالسوق المنظمة التابعة لإحدى البلديات، إلا أنه فوجئ بطلب المعتمد المتهم لرشوة قيمتها 500 دينار. وعلى اثر هذه الشكاية، فُتح بحث قضائي وتم نصب كمين وإلقاء القبض على المتهم متلبسا وفي حوزته المبلغ المذكور الذي تلقاه من الشاكي.
Publié le:2017-03-27 17:32:09
Par:Ahmed Jlidi (Tunisia )
Sur:الجهيناوي يؤكد أهمية توحيد جهود الدول العربية لدفع مسارات التسوية السياسية للأزمات القائمة في المنطقة العربية