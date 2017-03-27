قفصة: إيقاف معتمد متلبسا بتلقي رشوة

Lundi 27 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-27 17:32:09

- أفاد الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بقفصة لاذاعة موزاييك، بأنه تم إيقاف معتمد بالجهة متلبسا بتلقي مبلغ مالي كرشوة من أحد المواطنين.وأوضح المصدر نفسه لمراسل موزاييك بقفصة، أنه وعلى إثر تلقي شكاية من مواطن أصيل مدينة قفصة مفادها أنه تقدم بطلب للحصول على محل بالسوق المنظمة التابعة لإحدى البلديات، إلا أنه فوجئ بطلب المعتمد المتهم لرشوة قيمتها 500 دينار. وعلى اثر هذه الشكاية، فُتح بحث قضائي وتم نصب كمين وإلقاء القبض على المتهم متلبسا وفي حوزته المبلغ المذكور الذي تلقاه من الشاكي.