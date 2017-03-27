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تعليق اضراب المحامين بباجة و عودة العمل بنسق عادي في محاكم الجهة

Lundi 27 Mars 2017
بــاب نــات - علق محامو ولاية باجة، اليوم الاثنين، اضرابهم المتواصل منذ أسبوع والمطالب بتفعيل قرار احداث محكمة استئناف بالجهة قبل انطلاق السنة القضائية القادمة (سبتمبر 2017)، ليتسم سير العمل بمحاكم الجهة اليوم بالعادي ، حسب ما أفاد به رئيس الفرع الجهوى لعمادة المحامين ابراهيم السعداوي مراسلة (وات) بالجهة .

وأكد السعداوي أنه تم تسجيل تعامل ايجابي مع مطلب المحامين من طرف وزير العدل في حكومة الوحدة الوطنية غازي الجريبي اثناء لقائه بأعضاء فرع العمادة، الخميس المنقضي، والذي أسفر عن إمضاء قرار فتح محكمة الاستئناف بالجهة، مشيرا الى ان القرار سيصدر خلال العدد القادم للرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

و أضاف أنه تمت معاينة أحد المقرات في طريق "عمدون" بمدينة باجة بهدف تسوغه واستغلاله كمحكمة استئناف وتحرير محضر جلسة بشأنه، داعيا الى الاسراع فى انجاز اشغال تهيئته.
وشدد على حرص المحامين ويقظتهم الى حين تحقيق مطلبهم، مؤكدا أنهم سيلتجؤون الى كل اشكال النضال المشروعة في حال لم يتم تنفيذ هذه التعهدات، على حد قوله.
يشار الى أن قرار احداث محكمة استئناف بباجة اتخذ منذ شهر اكتوبر سنة 2014 ، و تم الاعلان عن تفعيله منذ 3 فيفري المنقضي خلال زيارة عمل أداها وزير العدل للجهة.
شرف/أم



Publié le:2017-03-27 18:27:49

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