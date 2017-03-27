لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات التسفير إلى بؤر القتال تشرع الأسبوع القادم في الإستماع إلى وزراء الداخلية والدفاع الوطني والعدل

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-27 17:20:38

- أعلنت ليلى الشتاوي رئيسة لجنة التحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر القتال، أن اللجنة ستنطلق الأسبوع المقبل في سلسلة من الإستماعات إلى الأطراف المعنية بهذا الموضوع، وستشرع في الإستماع إلى وزراء الداخلية والدفاع الوطني والعدل، فضلا عن الإستماع إلى نقابات الأمن وكل التونسيين الذين بحوزتهم معلومات بخصوص كل من تورط في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر القتال.وبينت الشتاوي، في تصريح إعلامي اليوم الإثنين، عقب إجتماع لجنة لتحقيق البرلمانية بمجلس نواب الشعب بباردو، أنه تم التصويت داخل اللجنة على أن يتم التركيز على فترة ما بعد الثورة، أي ما بعد سنة 2011 للتحقيق في هذا الموضوع، وإذا استدعى البحث العودة إلى ما قبل هذه الفترة فإنه سيتم القيام بذلك، مشيرة إلى أن جلسات اللجنة ستكون أسبوعية.ولدى مطالبتها بتوضيح حول تصريح إعلامي سابق كانت قد أدلت به، حول قيام أطراف بممارسة ضغوطات عليها بسبب عملها صلب لجنة التحقيق في شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر القتال، رفضت الشتاوي الكشف عن هذه الأطراف قائلة إن "عمل هذه اللجنة على غاية من الخطورة والأهمية، ومن الطبيعي أن تمارس على أعضائها ضغوطات بهدف عدم كشف الحقيقة".أما في ما يتعلق بمواصلة عملها على رأس اللجنة بعد قرار تجميد عضويتها من حركة نداء تونس، صرحت ليلى الشتاوي ل (وات) بقولها "أحترم قرار لجنة التأديب في حركة نداء تونس، لكن هذا القرار لا ينسحب على عملي كنائبة للشعب في البرلمان، وسأواصل الاضطلاع بمهمتي كنائبة إلى حين انعقاد مؤتمر الحزب الذي سيقرر مصيري".يشار إلى أن النائب حسن العماري (حركة نداء تونس)، أصر خلال النقاشات صلب اللجنة على أن تكشف الشتاوي عن الأطراف التي مارست عليها ضغوطات، معتبرا أنه من حقه كنائب وكزميل لها في الحزب نفسه أن يعرف الأطراف التي قامت بذلك.يذكر أن اللجنة التأديبية بحزب حركة نداء تونس، أصدرت في بيان لها يوم 16 مارس الجاري، قرارا يقضي بتجميد عضوية ليلى الشتاوي من الحزب، على خلفية إتهامها بتسريب إجتماعات الهيئة السياسية للحزب.هند