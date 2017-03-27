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Politique

الإستعدادات الماديّة واللوجستيّة للإستحقاق البلدي القادم محور لقاء رئيس الحكومة برئيس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات

Lundi 27 Mars 2017
بــاب نــات - مثّلت الإستعدادات الماديّة واللوجستيّة لموعد الإستحقاق البلدي القادم محور اللقاء الذي جمع، صباح اليوم الاثنين ، رئيس الحكومة يوسف الشاهد برئيس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات شفيق صرصار.

واشار بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة ان رئيس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات قدّم لرئيس الحكومة مقترح الهيئة لتحديد تاريخ الانتخابات البلدية القادمة، والتي تتضمّن حصيلة المشاورات مع بعض المتدخلين، ومقترحات تفصيليّة تخصّ رزنامة إجرائها .

وقال صرصار إن الإعلان عن التّاريخ الرسمي سيتمّ بعد لقاء كلّ من رئيس الجمهوريّة، ورئيس مجلس نواب الشعب، مضيفا أنّ المشاورات في هذا الشأن ستتواصل إلى نهاية الأسبوع الجاري.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قد أعلنت الجمعة الفارط انها متمسكة بموعد 17 ديسمبر 2017 لإجراء الانتخابات البلدية وهي لا تتحمل أية مسؤولية في صورة حدوث تأخير وعلى الاطراف المعنية بالعملية الإنتخابية ان تحسم موقفها في هذا الصدد .
ليلى



Publié le:2017-03-27 14:40:33

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