Radio Babnet Tunisie  On Air:   

اتفاقيات شراكة بين وزارة المرأة وعدد من الجمعيات من أجل ''تمكين المرأة من مشاركة فاعلة في الحياة العامة''

Lundi 27 Mars 2017
بــاب نــات - تم صباح اليوم الاثنين التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة بين وزارة المراة والاسرة والطفولة من جهة وعدد من الجمعيات من جهة أخرى، حول "تمكين المراة من مشاركة فاعلة في الحياة العامة".

وتندرج هذه الاتفاقيات في اطار دعم التعاون بين الوزارة والجمعيات الناشطة في مجال وضع البرامج وخطط العمل الرامية الى نشر ثقافة حقوق المواطنة لدى النساء ولا سيما بالمناطق الريفية وتعزيز قدراتهن للمشاركة في الحياة العامة الى جانب مناهضة جميع اشكال التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي.
وشددت وزيرة المراة نزيهة العبيدي بالمناسبة على ضرورة مزيد دعم الشراكة مع مكونات المجتمع المدني باعتبار دورها الهام في معاضدة جهود الدولة مؤكدة حرص الوزارة على ارساء عمل شبكي بين جميع المتدخلين من اجل ضمان افضل النتائج.

وللاشارة تتمثل هذه الجمعيات في المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد ورابطة الناخبات التونسيات والرابطة الوطنية التونسية للمراة الامنية وجمعية المراة والمواطنة بالكاف.




Publié le:2017-03-27 14:32:09

cadre-1923729345e16fc4f37f86392bc846ef-2017-03-27 14:32:09
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 140498



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises

  • ()
  • Jours d'importation

  •              1 € =  DT        1$ = DT
  • Solde Compte du Trésor   ()    MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |140498 580|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires