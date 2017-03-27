رئيس الجمهورية يتحادث مع رئيس حزب آفاق تونس

Lundi 27 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-27 13:32:03

- تحادث رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، ياسين ابراهيم، رئيس حزب آفاق تونس الذي صرّح أن "اللقاء مع رئيس الدولة، تناول الوضع العام بالبلاد والسبل الكفيلة بدفع الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية نحو الأفضل"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.كما أفاد ياسين ابراهيم، بأن المقابلة كانت فرصة لتوجيه دعوة لرئيس الجمهورية، باسم أعضاء الحزب، لحضور جلسة افتتاح مؤتمره الوطني الذي ينعقد يوم 31 مارس 2017، تحت شعار "الإنفتاح".