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Politique

رئيس الجمهورية يتحادث مع رئيس حزب آفاق تونس

Lundi 27 Mars 2017
بــاب نــات - تحادث رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، ياسين ابراهيم، رئيس حزب آفاق تونس الذي صرّح أن "اللقاء مع رئيس الدولة، تناول الوضع العام بالبلاد والسبل الكفيلة بدفع الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية نحو الأفضل"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

كما أفاد ياسين ابراهيم، بأن المقابلة كانت فرصة لتوجيه دعوة لرئيس الجمهورية، باسم أعضاء الحزب، لحضور جلسة افتتاح مؤتمره الوطني الذي ينعقد يوم 31 مارس 2017، تحت شعار "الإنفتاح".





Publié le:2017-03-27 13:32:03

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