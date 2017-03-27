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بلدية توزر تشرع في تنفيذ مكونات برنامج الميزانية التشاركية بما قيمته 550 ألف دينار

Lundi 27 Mars 2017
بــاب نــات - تنطلق بلدية توزر خلال الأسبوع الحالي في تنفيذ مكونات الميزانية التشاركية التي تم اقراها منذ سنة 2014، والتى تبلغ قيمتها 550 ألف دينار، وستخصص لتعبيد مجموعة من الطرقات البلدية، ومد الأرصفة داخل الأحياء السكنية بكل من أحياء بوليفة وعباس والشابية وطرقات فرعية مؤدية الى الأحياء، وفق ما أوضحه كاتب عام البلدية سليم باكير في تصريح لمراسلة (وات).

وأضاف المصدر ذاته أن "برنامج الاستثمار البلدي لسنة 2017 الذي تم اعداده بطريقة تشاركية مع سكان الأحياء وممثلي الجمعيات المدنية، يضم بدوره مجموعة من التدخلات في مجال تحسين البنية التحتية للطرقات البلدية والترصيف باعتماد قدره 650 ألف دينار، يشمل تحسين مدخل حي حلبة والطريق المؤدية الى محطة الأرتال وطريق الشتاوة وصحراوي، الى جانب التدخل في منطقة حفر الطين على أن تنجز المشاريع خلال هذه السنة".

واستفادت بلدية توزر كذلك من برامج أخرى وجهت جميعها لتعبيد الطرقات منها برنامج خصوصي بقيمة 2,5 ملايين دينار، مخصصة لتعبيد 10 كلم من الطرقات البلدية، من بينها الطريق الرئيسي بحي حلبة الى غاية التقاطع مع الطريق الجهوية 106 المؤدية الى دقاش والطريق الرابطة بين حي الازدهار وحي السلام.
وتتدخل وزارة التجهيز من ناحيتها بتعبيد 10 كيلومترات اضافية من الطرقات لفائدة بلدية توزر من بينها الطريق الحزامية، وطريق الحجيج، وسيتم الاعلان عن طلب العروض في الأيام القادمة لتنطلق أشغال هذه المشاريع قبل نهاية السنة.
ص م/باشا




Publié le:2017-03-27 16:24:56

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