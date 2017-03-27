احباط 123 عملية تهريب لبضائع تقدر ب 4 مليون و14 الف دينار خلال الفترة بين 19 و 25 مارس

Lundi 27 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-27 12:22:40

- تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية خلال الفترة الممتدة من 19 مارس إلى غاية يوم 25 مارس 2017 من إحباط 123 عملية تهريب قدرت القيمة المالية الجمليّة للبضائع المحجوزة فيها بـ4 مليون و14 ألف و968 دينار.واشار بلاغ صادر عن وزارة الداخلية اليوم الاثنين انه تم ايضا إلقاء القبض على 1159 شخصا مفتشا عنهم وإيقاف 4 عناصر تكفيريّة مفتش عنهم من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وإيقاف 15 شخصا آخرين مشتبه فيهم بالإنتماء إلى تنظيم إرهابي.واضاف البلاغ انه تم ايضا في نفس الفترة حجز 104 سيّارة وشاحنة مفتش عنها وحجز 4 بنادق صيد و50 خرطوشة من مختلف العيارات ممسوكة دون رخصة قانونيّة الى جانب إحباط ثلاث عمليّات إجتياز الحدود البحرّية خلسة وإلقاء القبض على 36 مجتازا.